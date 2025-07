Sonia Madoc, integrante del dúo Sonia y Selena, no está pasando por su mejor momento a nivel personal. A pesar de estar viviendo una etapa profesional de ensueño tras su participación en Benidorm Fest 2025, lo cierto es que está atravesando un durísimo contratiempo en cuanto a salud se refiere. ¿El motivo? Tuvo que ser operada de urgencia como consecuencia de una prótesis rota. El pasado martes 1 de julio, durante la emisión de una nueva entrega de Tardear presentada por Frank Blanco y Verónica Dulanto, la artista se ha sincerado sobre lo ocurrido. Así pues, la artista ha desvelado que se ha visto obligada a alejarse por un tiempo de los escenarios para recuperarse de esta intervención que le ha costado nada más y nada menos que 8.000 euros: «Al principio me lo tomaba a broma, pero el 28 de mayo fui intervenida porque tenía una prótesis rota. Parecía una intervención muy sencilla, pero no ha sido así».

Acto seguido, Sonia Madoc continuó explicándose en el programa de Telecinco: «Llevo un mes arrastrando todo lo que es salir de quirófano. Tuve que estar ingresada unos días y luego, nada más salir, actué para mi público gay. En ese momento dije ‘yo puedo, yo puedo’». Pero nada más lejos de la realidad, puesto que todo se complicó cada vez más: «Cada semana había conciertos y aceptaba continuar hasta que el cuerpo me alertó porque tenía la tensión muy baja, me encontraba muy mal. Yo ya estaba en una situación horrible, no aguantaba ni estar de pie». La integrante de Sonia y Selena quiso contar más detalles sobre lo sucedido: «En San Juan también tuve un problema con el pecho. Me sobresalía un seroma y tuve que parar. Fui hospitalizada para ver de dónde venía el problema, hasta que al final los médicos, tras hacerme pruebas, me dijeron que tenía que parar porque si no no iba a mejorar».

A pesar de este gran susto, por fortuna, Sonia Madoc está experimentando, poco a poco, cierta mejoría: «Lo bueno es que ya estoy mejor para seguir con Sonia y Selena». Fue entonces cuando quiso recordar algo a los espectadores de Tardear: «Tenemos una gira y hay que seguir. Lo ideal sería quedarme más tiempo en casa, pero me debo a mi público y ellos me dan toda la energía para seguir».

Y añadió: «Yo estoy ahora tomando antibióticos porque ha pasado un mes y sigo teniendo un pecho cerrado y el otro no. Algo raro tiene que estar ocurriéndome. Me ingresaron, me hicieron electros para ver si tenía algún tipo de problema de tiroides, pero nada… aún no se sabe», explicó en el programa presentado por Frank Blanco y Verónica Dulanto.

Esperemos que Sonia Madoc, más pronto que tarde, descubra qué está pasando realmente en su cuerpo y pueda ponerle una solución a la mayor brevedad posible. Por el momento, su salud le está permitiendo retomar sus compromisos profesionales junto a su compañera Selena Leo, por lo que continuaremos viéndolas sobre el escenario hasta nuevo aviso.