No es ningún secreto que, inevitablemente, Alejandra Rubio se ha convertido en una de las protagonistas de la actualidad en cuanto a prensa del corazón se refiere. Y siendo honestos, no es para menos. Hace tan solo unos días, tanto ella como su pareja, Carlo Costanzia, hicieron público un vídeo en el que ambos aparecían en las inmediaciones de la cárcel de Turín, a la que se acercaron para tirar petardos y felicitar a Pietro, hermano del actor. Un gesto que no ha estado exento de críticas. Algo que se agravó considerablemente tras la reacción que la nieta de María Teresa Campos tuvo con sus compañeros de Vamos a ver, que únicamente se limitaron a hacer preguntas sobre el vídeo en cuestión. Tras lo sucedido, Terelu Campos quiso pronunciarse en De Viernes, pero no ha sido la única de la familia en hacerlo. Su primo, José María Almoguera, también lo ha hecho durante su paso por TardeAR.

El pasado viernes, durante la nueva entrega del programa que Frank Blanco y Verónica Dulanto presentan de lunes a viernes, el hijo de Carmen Borrego ha reaparecido tras sus declaraciones a los compañeros de Europa Press. Ante estas cámaras, no dudó un solo segundo en dirigirle unas palabras a su prima Alejandra Rubio: «Siempre tiene mucho tiempo para algunos y poco para otros». Como no podía ser de otra manera, muchos interpretaron que estaba dando un toque de atención a la colaboradora de Vamos a ver. Al ser consciente del enorme revuelo que se ha generado, el nieto de María Teresa Campos no dudó un solo segundo en aprovechar su paso por TardeAR para aclarar, de una vez por todas, el tono de sus declaraciones: «No iba con mala intención, simplemente no tengo manera de llegar a ella», explicó a sus compañeros del programa de Telecinco en el que habitualmente colabora.

Si hay algo que José María Almoguera ha dejado claro es que su objetivo no es otro que tratar de recuperar el contacto con su prima, sobre todo ahora que ha sido madre de su primer hijo. Recordemos que, a pesar de que el pequeño Carlo nació el 6 de diciembre, el ex concursante de GH DÚO todavía no le ha visto en persona.

«Lo único que quiero es conocer a mi sobrino», explicó durante su paso por TardeAR. De esta forma, reconoce que no tiene ningún tipo de intención de reavivar ningún tipo de enfrentamiento, sino de propiciar un acercamiento con su prima: «Quiero tener una buena relación con ella, como la que he tenido siempre».

Sobre todo porque no existe ningún tipo de conflicto entre los dos: «Yo jamás he hablado mal de ella, jamás he tenido ningún problema con ella. Guerra no hay ninguna». Para sentenciar, José María Almoguera quiso añadir algo más desde el plató de TardeAR: «Es una pequeña llamada de atención para recordarle que sigo aquí y que quiero verla», afirmó.