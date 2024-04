Poco a poco, y a lo largo de los años, First Dates se ha ido convirtiendo en la apuesta segura de muchos solteros. El popular show de citas a ciegas continúa ayudando a sus participantes a encontrar el amor, aunque no siempre salga bien. De esta manera, los espectadores tuvieron la oportunidad de conocer a solteros como Christian.

El médico y estudiante del MIR de 30 años, de origen cubano, reside en Madrid. Se presentó en el formato televisivo como un hombre muy activo en el terreno sexual. «Me gusta que sea un sexo bien hecho, fuerte y potente (…) Quizás tenga un poquito de Christian Grey», bromeó en su presentación.

«A lo mejor no soy un fogoso de siete u ocho veces al día pero, de pronto, cinco o seis sí», detalló. Respecto a su prototipo de mujer, el joven lo tenía claro y aseguró que le gustaban «un poco locas, abiertas y sociales». Fue entonces cuando llegó su cita, Roxana, una estudiante de Marketing de 25 años.

La primera impresión del comensal con su cita no fue la deseada, pues el aseguró que ella no era el tipo de mujer que buscaba. Eso sí, eso no le impidió seducirla a lo largo de la velada. «Chicos que están todo el tiempo calentando pero no cocinan. Soy un poco calienta bragas, pero también cocino», dijo.

Durante la cita, ambos fueron hablando de diversos temas para descubrir si compartían algún gusto o afición en común. En el ámbito sexual, Roxana le dijo que su fantasía sería hacerlo en en un avión. Por su parte, Christian le comentó que a él le gustaría «en el baño de un restaurante de First Dates».

Christian en First Dates: «Si te digo, ¿mañana nos vemos y tenemos sexo?»

La joven le dijo que nunca haría un trío con una persona del mismo sexo, mientras Christian le respondía que él sí. «No me niego. Si se da la situación de que me gusta el tío e inicialmente hay una tía, ¿por qué no? La vida es una sola y hay que vivirla a plenitud», afirmó el comensal a las cámaras del formato.

Lejos de dejarlo ahí, el comensal volvió a la carga con su propuesta sexual en el baño. Todo ello, con el objetivo de ver la reacción de la joven. «Si te digo, ¿mañana nos vemos y tenemos sexo? ¿Qué me dices? Y si te digo, ¿por qué no vamos al baño ahora?», señaló. Ella, por su parte, intentó tomarse sus comentarios con humor. «Sí, claro, ahora», contestó.

Al concluir la velada, en la decisión final de First Dates, hubieron discrepancias. «Le veo un tío fiable, lo que es muy sensual. Como no haya sexo en su vida, seguro que hasta luego», comentó Roxana. Asimismo, la joven señaló que le gustaría seguir conociendo a Christian en una segunda cita. Pero, el soltero no opinó lo mismo. «Creo que estamos en momentos diferentes, busco a una persona más afín a mí», sentenció.