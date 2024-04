‘First Dates’: la curiosa reacción de un soltero al ver que su cita se marcha antes de empezar

First Dates se ha convertido, poco a poco y con el paso del tiempo, en una de las opciones más interesantes para muchos solteros. Encontrar el amor no es fácil, pero el programa de Cuatro está dispuesto a ayudar a sus participantes en todo lo posible.

De esta manera, el público tuvo la oportunidad de conocer a Amelia, una joven de 20 años que tuvo un primer encuentro con Carlos Sobera un poco raro. «¿Me quedo la chaqueta?», le preguntó el presentador. «No, no. Me la quedo yo», le contestó ella. «No pensaba ponérmela tampoco, eh», le replicó el vasco.

¡Abrimos las puertas del restaurante del amor! 🚪 Quédate con nosotros y sigue #FirstDates17A en directo en @cuatro 🔴 https://t.co/x6IbzaH1tz pic.twitter.com/KuFs5ctDpw — First Dates (@firstdates_tv) April 17, 2024

Posteriormente, tras este tenso momento, la camarera se sinceró y le explicó al comunicador lo que buscaba en un hombre. «Quiero a una persona seria, que sepa lo que quiere, que tenga planes de futuro. Que sea atractivo físicamente, ya que yo también lo soy. Y que no tenga cosas raras como piercings», afirmó. Fue entonces cuando llegó Óscar, quien se convertiría en su cita.

Sin embargo, el primer encuentro entre la pareja de solteros tampoco fue el más acertado. El joven de 27 años llegó al local y pensó que Amelia era una de las camareras de First Dates. «¡Ah! ¿Es ya mi cita? ¡Encantado!», le dijo al darse cuenta de que se había equivocado.

El susto de Óscar en First Dates

«Amelia es una chica muy guapa, muy elegante, y la he visto muy bien. Hasta el punto que creía que me estaba recibiendo una camarera de aquí, de presentación, cuando la he visto por primera vez», confesó el comensal. Pero, otro peculiar momento sucedió mientras se dirigían a la mesa.

Sin previo aviso, Amelia se marchó y dejó a Óscar solo caminando con Carlos Sobera. «Ay, me he dejado el bolso», comentó ella. Un gesto con el que dejó paralizado al joven, pues empezó a temer lo peor. Pero, al ver que regresaba a la mesa, sus miedos se disiparon.

«Por un momento me asusté», admitió el soltero entre risas. Luego, en la intimidad de la velada, ambos fueron hablando de diversos temas para conocerse mejoro y descubrir si comparten algún gusto o afición en común. Fue así como surgió el tema del poliamor, momento en el que Óscar se sinceró con ella.

El soltero tuvo una relación abierta en el pasado, pero no salió como deseaba debido a que la chica se enamoró de otra persona. Amelia, por su parte, le dejó claro que ella no era ese tipo de mujer. «No quiero probar nada», le dijo rotundamente.

La velada fue transcurriendo a las mil maravillas, por lo que los solteros lo tuvieron claro en la decisión final de First Dates. Ambos estaban dispuestos a seguir conociéndose en un segundo encuentro, así que no dudaron en decir «sí» a una nueva cita juntos.