Desde que aterrizó en la parrilla televisiva española, hace ya ocho años, se ha convertido en una de las apuestas favoritas del público de Cuatro. First Dates continúa ayudando a los solteros de nuestro país a encontrar el amor o, en ocasiones, a intentarlo. Una experiencia que Paqui quiso vivir en primera persona.

«Dentro de mí ocurrían cosas que no entendía. Cuando fui a hacer la mili, sentí algo especial por un chico algo afeminado. A partir de ahí, cuando empecé a tener relaciones con mujeres, no me sentía a gusto», le contó a Carlos Sobera. De hecho, le confesó al presentador que se casó y tuvo un hijo «casi obligada por la sociedad».

Pero, el verdadero cambio en su vida tuvo lugar cuando se mudó a Porto Cristo (Mallorca). «Pensaba que era gay o bisexual, pero no. Era mujer. Y me gustaban las mujeres», afirmó. Asimismo, señaló que lleva dos años en hormonación y está a la espera de la llamada del cirujano para concluir el proceso.

«No fui valiente en ese momento, tomé decisiones malas que me llevaron al abismo e incluso a querer perder la vida», admitió. «Gracias a que la vida da una segunda oportunidad. Esta vez no la voy a perder», dijo con rotundidad. Fue entonces cuando Raquel, su cita, llegó al restaurante del amor.

«Es como si hiciera tenis, tengo posibilidades por todos los sitios», dijo la empresaria al hacer referencia a su bisexualidad. «No juzgo, no me gusta que me juzguen, está prohibido prohibir. Todas las mujeres son preciosas y son reinas, me gustan todas», señaló. Tras ello, en la mesa, la comensal no dudó en alabar el cabello azul de su acompañante.

«Soy una enamorada de la madre de Miguel Bosé. Ella siempre iba así», le contestó. La pareja de solteras comenzó a hablar de diversos temas con el objetivo de conocerse mejor y descubrir si compartían algún gusto o afición en común. Fue así como Paqui encontró la valentía que necesitaba para hablar de uno de los momentos más difíciles de su vida.

«No quería vivir. Tomé la decisión porque era desesperante, la mente lleva al límite. Estaba sola en mi pueblo, con una madre de 90 años, un hijo con el que no…», explicó. Pero, afortunadamente, la soltera pudo reconducir su vida. «Hasta que no murió mi madre no quise decirle nada a nadie», admitió.

Antes de concluir su relato, la comensal quiso confesarle algo a Raquel. «Es la primera vez que no se me olvida el nombre de una mujer a la primera», señaló. Su cita, por su parte, no daba crédito ante las palabras de Paqui, por lo que no dudó en darle todo su apoyo. «Tienes que llegar a tu objetivo, aunque sea tarde», dijo.

Al concluir la velada, en la decisión final de First Dates, ambas lo tuvieron claro. La conexión entre las solteras había sido evidente desde el primer momento, por lo que estuvieron de acuerdo en seguir conociéndose en una segunda cita.