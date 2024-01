‘First Dates’: una soltera sorprende a su cita con una inesperada propuesta sexual

First Dates ha arrancado la semana en Cuatro. Como ya es habitual, el programa presentado por Carlos Sobera presentó a su audiencia los nuevos solteros de la edición. Un encuentro donde Julio llegó con ganas de encontrar a esa media naranja que tanto se le está resistiendo.

El soltero de 74 años confesó que los hombres como él sólo están «por encima de Alcalá de Henares». Fue entonces cuando conoció a Pepa, una empresaria con muchas ganas de pasarlo bien y enamorarse.

Para Julio, el amor es como los yogures, tiene fecha de caducidad 🔚

Su cita, Pepa, no sabe si está preparada para el amor ni que ya le han puesto fecha de caducidad 😳 PREESTRENO de @firstdates_tv en 𝗺𝗶𝘁𝗲𝗹𝗲 𝗣𝗟𝗨𝗦 📺➕▶ https://t.co/K3h6R7MtoH

La primera impresión entre ambos ha sido bastante buena. Así pues, y tras hablar de sus relaciones pasadas, Julio sorprendió a su cita al explicarle lo que siente cuando se enamora de una mujer. «Es como si tuvieras una diarrea», ha comparado. Un pequeño problema que, según Pepa, ha ella no le ocurre.

«Tuviste que ser muy guapa de joven porque lo eres ahora», intentó conquistar el soltero a la mujer. Sin embargo, y a pesar de los intentos del comensal, Pepa no cedió a sus encantos. «Yo ahora mismo no siento atracción por ti», le confesó. Posteriormente, en el reservado de First Dates, la pareja entró en temas más personales.

«¿A ti se te ha olvidado lo de hacer el amor, no?», ha bromeado el soltero. «Sí, pero si quieres hago un máster de tres días, donde te dicen lo que tienes que hacer», respondió ella. Al concluir la velada, en la decisión final, Julio no quiso seguir conociendo a Pepa en una segunda cita porque la vio «muy cerrada». Unas palabras que a la soltera no le sentaron muy bien. «Yo no sé si estoy abierta o cerrada, pero quiero pasármelo bien», sentenció.

A Pepa se le ha olvidado lo que es hacer el amor en #FirstDates22E: “Si hace falta me hago un máster de tres días” https://t.co/eoBJN6Udb5 — First Dates (@firstdates_tv) January 22, 2024

El equipo de First Dates continúa arrasando en audiencias

El pasado lunes 22 de enero, con esta nueva entrega de First Dates en Cuatro, pudimos ser testigos de cómo siguen siendo todo un éxito en audiencias. Cada vez son más las personas que no se pierden una sola entrega, para dejarse llevar por la naturalidad de los comensales que se acercan al restaurante más famoso de la televisión.

De hecho, en la última entrega hasta la fecha, llegaron a cosechar hasta un 10,3% de cuota de audiencia, reuniendo a un total de 1.424.000 de espectadores. Por lo tanto, continúa reafirmándose como una de las grandes apuestas de Cuatro para esta temporada, en todos los sentidos.