Un soltero de ‘First Dates’ no duda en rechazar a su cita: «Yo no voy a estar con un pobre»

First Dates regresó una noche más al prime time de Cuatro. El popular show de citas continúa con su objetivo de unir a los solteros del país. Una aventura donde los espectadores tuvieron la oportunidad de conocer a comensales como Alejandro y Andi.

Alejandro, un madrileño de 21 años, es bailarín y drag queen. Su cita fue Andi, un catalán de 21 años, que confesaba ser un gran amante de las compras y del dinero. Pues, buscaba a alguien que tuviera una economía muy estable.

La primera impresión de ambos no fue la mejor, pero decidieron continuar con la cita. «No es un chico que a priori se ajuste a lo que yo quería», admitió Alejandro. «Es un chico simpático, le he visto pijo», dijo Andi, por su parte. En la mesa, los solteros fueron hablando de sus gustos personales e impresiones.

Alejandro le comentó a su cita que su gran sueño es asentarse en Nueva York. «Lo admiro, la gente que llega a vivir del arte tiene mucho mérito», afirmaba Andi. El catalán, al oírle, le confesó que buscaba a alguien con mucho poder adquisitivo y que, si no era su caso, no tuviera esperanzas. «Ten dinero porque yo no voy a estar con un pobre», señalaba sin miramientos. Alejandro le comentó que vivía con sus padres para poder ahorrar.

Unas declaraciones que sentenciaron la cita, al menos para Andi. «Yo no podría estar con una persona así, lo admiro, pero lejos de mí», dijo. «Que valores tanto el dinero, me echa un poco para atrás», confesaba el madrileño. En la decisión final de First Dates, los chicos lo tuvieron claro. Ninguno de los dos quiso seguir conociéndose en una segunda cita, cerrando con ello la posibilidad a tener algo en un futuro.