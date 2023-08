‘First Dates’: una soltera, protagonista por su sentenciadora frase al ver a su cita

Una noche más, First Dates regresó a Cuatro con una nueva entrega. Un programa en el que los espectadores se volvieron a sorprender con los comensales que acudieron al restaurante en busca del amor, entre ellos, dos de los que más llamaron la atención fueron Magda y Felipe.

En este programa, Magda llegó al restaurante de First dates haciendo gala de su sensualidad: «Me gusto, me quiero, me gusta gustar a los demás», dijo antes de conocer a Felipe, cuya primera impresión no pudo ser mejor: «Me ha gustado su sonrisa, su mirada, me ha gustado toda ella», confesó.

Sin embargo, para Magda fue totalmente opuesto: «No me gusta, aunque hay que dar una oportunidad», sentenció: «No aparenta quizá la edad porque no está muy arrugado, pero luego es que tiene pinta antiguo, aunque vaya vestido de moderno», comentó frente a las cámaras.

¡Ya puedes volver a ver #FirstDates27J íntegro y online! https://t.co/0bGliahAkv — First Dates (@firstdates_tv) July 27, 2023

Felipe quiso saber la primera impresión que había tenido Magda justificando la importancia del primer impacto visual: «Yo no soy un hombre guapo, creo que nunca lo he sido, pero creo que soy atractivo», aseguró el comensal frente a las cámaras del programa.

Finalmente, los dos solteros encontraron en el deporte su punto común. Además de que Magda seguía sin sentir algo por Felipe, todo empeoró la tauromaquia entró en juego: «Yo es que soy español, me voy a tatuar el toro español», aseguró él, pero ella se mostró totalmente en contra: «Soy muy tolerante, pero de derecha o extrema derecha como intuyo no», aseguró.

La decisión final fue la esperada. De esta forma, Magda decidió no tener una segunda cita con Felipe debido al enorme abismo que les separaba bajo su punto de vista. Por lo tanto, los dos solteros abandonaron el restaurante tal y como habían llegado, por separado.