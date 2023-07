«Hasta mañana»: una soltera de ‘First Dates’ deja en shock a Carlos Sobera con su respuesta

Como cada noche, Cuatro emitió una nueva entrega de First Dates. En el restaurante del amor siempre hay espacio para momentos cómicos fuera de las citas y en esta ocasión ha tenido a Carlos Sobera como víctima.

Al programa llegaba Michelle, una influencer y modelo de 27 años. La joven entraba por todo lo alto por las puertas del lugar pisando fuerte y con la cabeza muy alta dejando mostrar una gran seguridad. Además, presumía de outfit “súper exclusivo y original” según sus propias palabras. Tanto es así, que ni se dio cuenta de la presencia del presentador que esperaba junto a la entrada para recibirla. “Adiós. Hasta mañana, ¿eh?”, intentaba llamar la atención de la comensal después de que esta le ignorara por completo.

La llamada funcionó y segundos después la chica volvía junto Carlos para que la pudiera presentar apropiadamente y dar comienzo a su velada en First Dates. Antes por supuesto hubo tiempo para hablar de su estilismo. “Miren qué increíble outfit, la verdad es que me encanta, he venido divina”, señalaba la soltera. “Siempre fashion”, añadió.

Acto seguido, enumeró de donde provenían sus prendas. “Mi outfit of the day, obviamente de los mejores diseñadores. Versace, bolso de Saint Laurent, este abrigo espectacular de marmota… No lo puedo decir”, comentaba tapándose la boca avergonzada. Sin embargo, no todo iba a ser presumir. La cita de Michelle se podría decir que también fue bastante exitosa. La persona que la acompañaría esa noche se trataba de Jonathan.

Ambos eran polos opuestos, ella más fiestera y él más casero. La comensal no tuvo pegas para ello ya que también le gustan los planes tranquilos como cenar e ir a pasear y cree que la calma del chico a ella le puede ayudar a sentar un poco la cabeza ya que es bastante alocada. Finalmente, todas estas cosas hicieron que tanto Jonathan como Michelle quisieran tener una segunda cita.