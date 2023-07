‘First Dates’: Un soltero sorprende al definirse como Christian Grey

Como cada noche en First Dates, un nuevo grupo de solteros ha acudido al restaurante del amor para encontrar a su media naranja. Algunos opinan que el sexo es lo más importante en una relación y en el programa de hoy dos de los solteros lo han demostrado.

Miguel, de 25 años, ha sido el primero en llegar y tiene claro que lo que busca en una mujer es que pueda estar a su altura en lo sexual para llegar a satisfacerle. Se ha atrevido hasta a compararse con Christian Grey: “No soy igual de guapo que él, pero me gustan los mismos gustos que a él en la cama”.

Su cita ha sido Nerea, de 21 años y natural de Castellón. En su presentación ya ha dejado más que claro que estaba a la altura de su acompañante y se ha definido como una “cabra loca”. “Suelo hacer muchísimas cosas sin pensar. Fui mamá sin querer porque no me lo creía y al final dio la casualidad de que estaba embarazada”, ha contado a las cámaras de First Dates.

¿No se ha quedado una noche perfecta para encontrar el amor? ❤️ ¡Quédate con nosotros y sigue #FirstDates6J en directo en @cuatro https://t.co/0IGoFxjPzw pic.twitter.com/UOUeLLM8Wm — First Dates (@firstdates_tv) July 6, 2023

Ambos se han gustado a primera vista, cosa de vital importancia. “La he visto potente, me ha atraído físicamente… Me va a poner más caliente que un tobogán en verano”, afirmaba el soltero sin pelos en la lengua. Por su parte ella también estaba encantada: “Tiene todas las cualidades que busco”.

La cita estaba fluyendo a las mil maravillas y uno de los temas principales ha sido, como no, el sexo. A los dos les encanta, tienen los mismos gustos y son activos. Miguel tiene muy claro aquello que le gusta y lo que no: “En lo que más me fijo es en su culo y que sea una guarrilla en el tema sexual. Me gusta empotrar, no que me lo hagan a mí”. “A mí me gusta que me aten a la cama”, ha confesado Nerea.

“No me he encontrado con ninguna chica que me lo pida, pero me gusta y hay que hacerlo”, ha respondido el soltero. Durante toda la velada ha quedado patente que los dos se entendían a la perfección y que la química estaba presente. Por lo tanto, obviamente han querido tener una segunda cita.