Fernando, en ‘First Dates’ tras ver bailar a su cita: «Tiene que ser una bomba sexual en la cama»

Si lo que quieres es encontrar el amor en televisión no hay mejor sitio que First Dates. Por otro lado, los espectadores pueden disfrutar viendo nacer bonitas historias o citas de lo mas surrealistas. En una de las del último episodio ha ocurrido este segundo caso.

La primera en aparecer por el restaurante ha sido Encarna. Esta amante empedernida del diseño se hace incluso su propia ropa. La mujer ha vivido un momento de lo más emotivo cuando rompía a llorar hablando con Carlos Sobera sobre sus pasadas relaciones. La soltera ha contado que solo se ha enamorado una vez y que no supera a esa persona con la que estuvo cuatro años y que conoce de toda la vida. “Nos trajo al mundo la misma comadrona, somos del mismo pueblo”, explicaba.

Su cita ha sido Fernando, un hombre muy alegre y echado para adelante. Lo primero que ha contado es lo que suele pensar la gente sobre él a primera vista. “A las chicas le gustan mis ojos y a los chicos mi culo, puedo partir nueces con él”, ha confesado. Su primera impresión de Encarna ha sido buena y, sin ningún tipo de vergüenza, al sentarse en la mesa le ha revelado que se había quedado prendado de “sus dos tetas”.

Un pajarito le había chivado al presentador de First Dates que la comensal era muy fan de Rosario Flores. Por este motivo la música que amenizaba esa noche el restaurante ha sido la de la cantante y la soltera no ha dudado en levantarse a bailar muy contenta y ha disfrutado mucho el baile. El soltero le ha acompañado moviendo también el esqueleto, aunque no ha parado de observarla detenidamente mientras lo hacía. “Tiene que ser una bomba sexual en la cama”, ha reflexionado.

Fernando no se ha cortado al seguir revelándole sus pensamientos a su acompañante en esa velada. Sobre sus gustos, ha confesado que le daba morbo que las mujeres no llevasen sujetador. Ella no se ha mostrado contrariada y ha explicado a las cámaras del programa que le gustaba provocar, pero que no la pudieran tocar. En la decisión final, el hombre ha querido tener una segunda cita. Por el contrario, Encarna le ha dicho que no porque no había podido olvidar al que fuera el amor de su vida. Eso le ha dicho a su cita, la realidad es que le había visto “poco hombre para ella”.

