Una soltera de ‘First Dates’ para los pies a su cita tras un incómodo momento: «Con la mirada sobra»

Cada vez son más las personas que se animan a vivir la experiencia de First Dates de primera mano. El popular show de citas a ciegas, presentado por Carlos Sobera, ha logrado hacerse un hueco en la parrilla televisiva española por su particular manera de ayudar a los solteros. Pues, tal y como llevan realizando desde hace ya ocho años, sus participantes deben someterse a un test de compatibilidad previo donde tienen que exponer sus gustos, aficiones, cualidades y prototipo de persona perfecta. Una serie de requisitos que serán usados por el equipo del programa para poder facilitarles una cita con otro soltero acorde a sus gustos y preferencias. Una aventura televisiva única que participantes como Pepi, no han querido perderse.

La malagueña aterrizaba en el formato acompañada de su hijo, Alejandro. «Me dijo que me iba a apuntar a First Dates porque estaba muy aburrida, y es verdad que cada vez salgo menos», dijo en su presentación. El joven quería que su madre encontrarse a alguien con quien salir y disfrutar de la vida. Pero, por mucho que aceptase la oferta de su hijo, Pepi tenía claro que a su edad no quería convivir con un nuevo novio. «Después de tantos años sola, no me adaptaría a una convivencia», confesó. Fue entonces cuando el equipo del programa le presentó a Manuel, un mecánico jubilado de Albacete.

El soltero llegó al programa confesando que su gran pasión siempre han sido las mujeres. «Me gusta que tengan buen pecho, que sean simpáticas, abiertas y divertidas», señaló. La primera impresión entre la pareja de solteros fue bastante acertada, al menos para Manuel. «Es guapísima», dijo al ver a Pepi.

Carlos Sobera acompañó a los comensales hasta la mesa del restaurante con el objetivo de que se conociesen mejor. De esta manera, ambos participantes comenzaron a hablar de diversos temas para descubrir si compartían algún gusto o afición en común. Pero, lamentablemente, no lograban coincidir en nada.

«Coincidimos en pocas cosas», reconocía la soltera. «Ya no le vale, o la enamora por otro lado o nada», comentaba su hijo Alejandro desde el reservado del programa. Pero, cuando todo parecía perdido, la velada dio un giro de 180º tras Manuel confesar que le encantaba el mundo rural. «Me encanta salir siempre de la rutina, todos lo fines de semana me gusta salir», contaba.

«A mí también me gusta», replicaba ella. «Los dos estamos en la misma situación, solos, nos hace falta una buena compañía y nos gusta salir», confesaba Manuel. Posteriormente, y con el objetivo de dejar las cosas claras desde el principio, Pepi le contó que no tenía pensado convivir con su próxima pareja sentimental.

«Eres una maravilla de mujer, podemos seguir conociéndonos y posiblemente sea capaz de conquistarte», le decía el soltero. Minutos después, la participante se escapó hasta el reservado para comentar con su hijo la cita. «Yo le daba una oportunidad, buscáis lo mismo», le comentaba él.

Manuel a su cita de First Dates: «Con la mirada sobra»

Luego, Manuel tuvo la oportunidad de conocer a Alejandro. Pero, tras ello, la soltera vivió un tenso momento al ver como su cita le cogía la mano. «Si te molesta, me lo dices claramente», declaraba él. Nerviosa y sin saber qué decir, Pepi le dejó claro su punto con la mirada. Un gesto que provocó que el participante le soltase rápidamente la mano. «Con la mirada sobra», dijo él entre risas.

«Es un caballero, respetuoso, tenemos muchas cosas en común, pero el problema es que no me gusta físicamente», sentenciaba ella. Por ello, en la decisión final de First Dates, no hubo sorpresas. Pepi rechazó una segunda cita con Manuel. «Quién sabe…yo la esperanza no la voy a perder», confesaba el participante.