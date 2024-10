La semana ha comenzado en First Dates de la mejor manera que saben hacer: con nuevos solteros. El popular show de citas de Cuatro presentó a sus espectadores, el pasado 30 de septiembre, la peculiar cita de Tomás y José Luis. Ambos participantes se sometieron a un test de compatibilidad, previamente, donde tuvieron que destacar sus gustos, cualidades, hobbies y prototipo de pareja perfecta. Por ello, y tras un análisis profesional del equipo del programa, la organización apostó por unir a los solteros. Un encuentro televisivo donde Tomás, un cocinero jubilado de León, de 69 años, aseguró haber tenido mucha suerte en la vida. Por otro lado, en el ámbito amoroso no puede decir lo mismo.

Tomás explicó que, a su edad, busca una relación de cariño, afecto y compañía. «Lo demás… ¿Con 70 años vas a tener sexo cinco veces al día? Pues no», confesaba. Minutos después llegó José Luis, un hostelero jubilado de Badajoz, de 63 años. El participante confesó que llevaba muchos años sin estar en pareja, por lo que se había acomodado a ello. «No necesito nada de nadie. Solo necesito ser feliz, más feliz aún de lo que soy», dijo. Pero, su cita de First Dates no iba a ser el artífice de esa felicidad. Pues, los solteros no experimentaron ningún tipo de atracción al verse. «Físicamente, no me ha transmitido nada», opinaba José Luis.

Sin embargo, y aunque José Luis no se mostró entusiasmado con su cita, Tomás no opinó lo mismo. «Ha venido arreglado y es guapo», afirmó. Eso sí, la opinión del comensal cambió de manera radical al saber que el soltero estaba divorciado y tenía tres hijos. «Los hijos para mí son una carga. No quiero hijos, ni a nadie con hijos», aseveraba.

Carlos Sobera acompañó a los participantes hasta la mesa del restaurante para que pudiesen tener más intimidad y conocerse mejor. De esta manera, el comensal le contó a su cita que había acudido al programa porque estaba cansado de los «aquí te pillo, aquí te mato» y quería una relación seria de verdad. «Nunca me ha faltado relación cuando la he querido», señaló.

Sin embargo, Tomás no estaba de acuerdo con él. El soltero opinaba que a su edad, a los casi 70, era imposible encontrar a alguien con quien tener una relación como en la juventud. «Yo quiero mi sexo, mi cariño, mis caricias y mis cosas como cualquier persona humana», confesaba José Luis. «Yo, ahora mismo, por el sexo no doy ni un paso», aseveraba Tomás.

El extremeño manifestaba que, a pesar de su edad, no tenía problemas para encontrar a alguien con quien tener relaciones sexuales. «Si no me voy al pueblo de al lado o al otro, tengo 20 en el teléfono que les llamo y vienen», afirmaba. «Son fantasmadas. Todo lo que pase de 70 años es para tener compañía y ya, pero para tener sexo…si no se te pone tiesa», señalaba Tomás. «Si no se le pone tiesa, ¿para qué viene a First Dates? ¿Para que le den caricias en las orejas?», aseveraba el extremeño.

Laura Boado, a los participantes de First Dates: «Os tenéis que mirar el uno al otro»

Las diferencias entre los participantes eran mayores conforme avanzaba la velada. Una situación que provocó que la tensión entre los solteros fuese tan notoria que no podían ni mirarse a la cara. Por ello, el equipo de First Dates se vio en la obligación de intervenir. «Os tenéis que mirar el uno al otro. ¿Qué veis el uno del otro?», les dijo Laura Boado.

«Yo veo a un señor que está necesitado de amor, pero no estoy dispuesto a dárselo. Estás en otra dimensión. Te veo muy distraído», aseveraba José Luis. Al final, al concluir la velada, ambos lo tuvieron claro y rechazaron seguir conociéndose en una segunda cita.