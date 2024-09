Una soltera de ‘First Dates’ impacta a su cita: «Me he hecho todo lo que puedas imaginar»

Encontrar el amor no es fácil, pero el equipo de First Dates está dispuesto ha ayudar en todo lo posible a sus participantes. Después de más de ocho años uniendo corazones o, en ocasiones intentándolo, el programa de Cuatro se ha consagrado como la opción favorita de muchos solteros a la hora de encontrar a su pareja perfecta. Un encuentro televisivo donde dos personas tienen una cita tras haber realizado un test de compatibilidad. Una aventura muy diferente que Barbie, una catalana, de 23 años, no ha querido perderse. Eso sí, la llegada de la joven al local no dejó indiferente a nadie. «Empezaron a llamarme así porque me gustaba mucho el rosa y tenía el pelo rubio y de la costumbre me llama Barbie hasta mi madre», le explicó a Laura Boado.

La soltera contó que se dedica al mundo de las redes sociales, pero también a la agencia de marketing que tenía para pequeñas empresas. «Soy muy emprendedora. Los hombres se creen que soy tonta por mi físico, pero no tiene nada que ver. Doy la sorpresa porque les gusta más lo de dentro que lo de fuera», dijo. A nivel sentimental no ha tenido mucha experiencia, pero confesó que su última pareja fue el hijo de la ex pareja de su padre. «Como en Los Serrano», exclamaba Boado. «Acabamos saliendo seis años, duramos más que nuestros padres», comentaba ella entre risas. Asimismo, y respecto a lo que busca en un hombre, lo tiene claro. «No quiero un Ken, sino un Action Man», afirmó.

Minutos después, la organización del programa le presentó a Nacho. El soltero, de 23 años, es de origen uruguayo. Vive en Málaga y asegura ser un chico muy tímido. Eso sí, no le cuesta ligar con las mujeres. De esta manera, ambos participantes vivieron una primera toma de contacto bastante acertada. «Me ha encantado su rollo, su altura, el pelo rizado. Lo he visto muy tranquilo», comentaba Barbie.

«Me gusta físicamente, me parece linda», declaraba él. Posteriormente, los jóvenes se trasladaron hasta la mesa del restaurante con el objetivo de tener más intimidad y conocerse mejor. La música fue el tema primordial en el que coincidieron, pero cuando Nacho le contó que ha empezado un curso de programación lingüística, la catalana no pudo evitar quedarse sin palabras.

«No me he enterado mucho, pero parece muy complicado. Espero que no me controle la mente», recalcaba Barbie entre risas. Por su parte, la comensal dejó muy sorprendido a su cita al confesarle que llevaba independizada desde los 18 años. «Aprendí que había que arriesgar y poco a poco fui adentrándome en las redes sociales», contaba. «Me parece genial que sea independiente», confesaba él al equipo del programa.

La velada fue transcurriendo a las mil maravillas. Pero, en un momento determinado, Barbie se interesó en saber la opinión de Nacho respecto a los retoques estéticos. «Los acepto, pero si no tuvieras retoques también me gustaría», afirmaba el soltero. «Las chicas hoy en día estamos muy obsesionadas con los labios, siempre intentamos ser la mejor», aseguraba ella.

Barbie en First Dates: «A mí me da igual, siempre he hecho lo que me ha dado la gana»

Barbie no tuvo reparos en enumerar todos los retoques estéticos a los que se había sometido. Una información que fue escuchada por el soltero con mucha atención. «Me he hecho la rinoplastia, el pecho, los labios, el mentón, las pestañas, las ojeras…Todo el bótox, todo lo que puedas imaginar», contaba ella.

La participante confesó que no todo el mundo estaba de acuerdo con sus decisiones. De hecho, sus retoques le habían causado grandes discusiones con su madre. «A mí me da igual, siempre he hecho lo que me ha dado la gana», dijo. Al final de la cita, ambos estuvieron de acuerdo en seguir conociéndose fuera del formato.