Azcón llama a una «rebelión cívica» por la financiación singular catalana: «No lo podemos permitir»

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, llama a una rebelión ciudadana para detener el «golpe de Cataluña» a través de la financiación «singular», en la que se han puesto sobre la mesa la cesión de todos los impuestos a la comunidad. Azcón ha apelado a una «rebelión cívica» tras las últimas negociaciones de Pedro Sánchez con Cataluña para culminar la polémica financiación que pondría en jaque el sistema español tal y como lo conocemos.

El aragonés ha sostenido que «no lo podemos permitir» este lunes en el XIII Curso de Verano Prensa y Poder, celebrado en Aranda de de Duero (Burgos) y organizado por el periodista Graciano Palomo, y en la que ha compartido coloquio al nuevo secretario general del PP, Miguel Tellado.

La «rebelión cívica» de Azcón

«Hasta aquí hemos llegado. Es la gota que colma el vaso», ha defendido en su discurso el presidente aragonés: «Vienen a por lo que necesitan tus hijos, lo que necesita tu vecino». Azcón ha profundizado en el concepto de «rebelión cívica» aclarando que «no sólo consiste en salir a la calle a protestar. Si no en hablar de lo sucedido y convencer a tu vecino del cambio».

Aunque el acuerdo negociado entre el Gobierno de España marca un cambio relevante en el protagonismo fiscal de Cataluña, en esta reunión todavía no se han precisado ni los plazos de implementación ni los importes que corresponderán en cada tramo del nuevo modelo. El diseño final queda pendiente de futuras negociaciones, así como de la definición de los criterios para la aportación solidaria y el cálculo de las transferencias estatales asociadas a competencias exclusivas.

Azcón ha adelantado que «el recurso a los tribunales va a ser una opción, pero yo creo que va a haber una rebelión cívica», ha opinado. «Estoy convencido que los aragoneses, gente que le gusta la justicia y la solidaridad, no vamos a permitir que lo que se está haciendo llegue a buen fin», ha zanjado.

«Vamos a alzar la voz y vamos a decir basta ya, porque ni España ni los aragoneses nos merecemos que permanentemente se anteponga los intereses del PSOE a los intereses de todos los españoles», ha expresado, «esto es un atentado a lo que los españoles entendemos que es España y a lo que entendemos que es ayudarnos los unos a los otros».

La corrupción moral

Azcón ha alertado de la gravedad en la que se encuentra España por la corrupción moral señalando el «entorno del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, que tiene que ver con la corrupción. No puede decir que no sabía ni justificarse en que su suegro no está vivo». Además ha concienciado de la «quiebra política» en la que se encuentra España así como la «administrativa» enumerando los casos de corrupción que cercan al presidente de España, como Koldo, o el hermano del presidente.

«Lo que Sánchez e Illa llama singularidad es fundamentalmente insolidaridad, lo que están hablando es de una España de dos velocidades, una España en la que los ricos quieren que vaya a una velocidad y las comunidades vayan a otras, y nos quedemos con las migajas», ha destacado.

«La reunión bilateral que se ha celebrado significa que se han reunido y se han repartido los recursos, y al resto lo que nos están dando es las sobras. Esta reunión rompe con la solidaridad de nuestro país y que rompe con la igualdad, porque los servicios públicos que prestamos las comunidades autónomas, la educación, la sanidad, las políticas sociales y de vivienda, depende de los recursos del sistema de financiación. De forma que no va ser igual en unas zonas que en otras de España si una zonas tienen más financiación que otras», ha reflexionado.

“Esto significa dinamitar por los aires los servicios públicos. Nosotros vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano porque la solidaridad y la igualdad no se compran en este país. El precio político que está dispuesto a pagar el PSOE en Cataluña por mantener el poder va contra la ley», ha incidido.