Una soltera de ‘First Dates’ pone en duda la sexualidad de su cita: «Le veo un poco de pluma»

La emociones están garantizadas en First Dates, de eso no cabe duda. El popular show de citas a ciegas regresó, una noche más, al prime time de Cuatro y lo hizo de la mejor forma que sabe hacer: con nuevos solteros. Presentado por Carlos Sobera, los participantes que acuden al formato tienen una velada con su potencial pareja perfecta. Eso sí, antes de ello, los solteros realizan un test de compatibilidad donde dejan claro sus gustos y preferencias. Una aventura única en televisión que participantes como Sara no han dudado en vivir de primera mano. Pues, la soltera, de 21 años, tiene una filosofía muy clara en su vida.

«Vive el momento, si te apetece hacerlo, hazlo. Si lo dudas, hazlo porque sino te vas a arrepentir», afirmó en su presentación. A nivel sentimental no ha tenido suerte, pues nunca ha llegado a encajar al 100% con un chico. «Yo voy buscando un perfil de ‘malote’ con un trasfondo bueno, pero me he encontrado ‘malotes’ con trasfondo de ‘malote’. Y eso ha acabado fatal», dijo. Debido a ello, la participante acudió al programa con el objetivo de encontrar a un hombre con el perfil opuesto a lo que suele buscar. Pero, su primer encuentro con Alejandro, su cita, no fue el mejor.

«A mí me gustan los chicos masculinos y a Alejandro le veo un poco de pluma. O igual es que yo esté acostumbrada a los tíos heteros que se comportan como animales», opinó. Sin embargo, Alejandro, un soltero madrileño, de 23 años, no pensó lo mismo. «Menudo pibón me habéis puesto, qué chica más guapa y elegante. No me esperaba a alguien tan guapa», confesó ilusionado.

A pesar de ello, los participantes se trasladaron hasta la mesa del restaurante con el objetivo de conocerse mejor. Pero, mientras Alejandro mostraba su intención de conocer a Sara, ella, por el contrario, ya lo había setenciado. «Le veo muy básico, como muy normativo en todos los sentidos y yo quiero algo que destaque. Me ha faltado la actitud de chulo», confesó la soltera.

La velada iba transcurriendo y las diferencias entre los participantes eran cada vez mayores. Sara buscaba un hombre «activo, abierto de mente y que supiese escuchar». Pero, lamentablemente, el físico de Alejandro no entraba dentro de su canon. Además, su profesión tampoco le terminaba de convencer. Pues, el soltero era relaciones públicas en una discoteca.

Sara en First Dates: «Tendría que cambiar mi prototipo de chico porque siempre busco lo mismo y acaba fatal»

«Me muevo mucho en la fiesta y los relaciones públicas están toda la noche ligando y bebiendo y él le he visto tan bueno y dulce que no puede ser. No le pega», señaló con disgusto. Por ello, al concluir la velada, la joven lo tuvo claro y rechazó a su cita.

«Tendría que cambiar mi prototipo de chico porque siempre busco lo mismo y acaba fatal, pero hay alguien ahí para mí, con cara de chulo, pero bueno. Yo voy a seguir intentándolo», dijo frente al equipo de First Dates. Por su parte, Alejandro sí quiso seguir conociendo a la madrileña.