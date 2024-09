Un soltero de ‘First Dates’ se muestra muy crítico con su cita: «¡Pero qué me han traído aquí!»

Comienza la semana en First Dates. El popular show de citas a ciegas se ha convertido en la opción ideal de muchos solteros a la hora de encontrar el amor. Pues, tal y como llevan haciendo desde hace ocho años, dos personas que no se conocen de nada tienen una cita tras haber realizado un test de compatibilidad donde dejan claro sus gustos, aficiones y prototipo de pareja perfecta. Una aventura única que participantes como Luis, un comunicador de radio, no han querido perderse. «Luis Escalante, el tío más elegante, el tío más flipante y el tío más liante», le dijo a Carlos Sobera a modo de presentación. De esta manera, el soltero le contó al presentador que no ha tenido mucha suerte en el ámbito amoroso, por lo que busca a una mujer que le siga el ritmo.

Minutos después llegó Toñi, una mujer originaria de Badalona que presumió de perrito. Pero, la primera toma de contacto de la participante con el programa no fue la mejor. ¿El motivo? Nada más llegar, la comensal tropezó y casi se cae. Al parecer, y según ella misma explicó, sufre de fascitis plantar y esto le ha impedido hacer muchas cosas a lo largo de su vida. Atento a todo estaba Luis, que no pudo evitar quedarse de piedra al conocer a la mujer que sería su cita. «¡Madre mía! Qué me han traído. No puede andar», exclamó. Eso sí, a pesar de todo, ambos han aceptado seguir conociéndose.

La pareja de solteros se trasladó hasta la mesa del restaurante con el objetivo de descubrir si compartían algún gusto o afición en común. De esta manera, Luis le explicó que estaba jubilado y tenía una emisora de radio. Toñi, por su parte, le contó que desde los 38 años estaba jubilada porque tuvo un accidente y luego una caída, una situación que le provocaba estar más tiempo de baja que trabajando.

La participante le dijo a Luis que tenía 56 años, pero le solían echar 45. Pero, el soltero no opinó lo mismo. De hecho, el participante de First Dates confesó que su cita estaba «muy dejada» para la edad que tenía. «La última vez que se compró un pintalabios, Lola Flores estaba viva», le dijo al equipo de Cuatro.

La velada iba transcurriendo y Luis sentía que él era el único que preguntaba. La comensal le explicó que su vida era muy sencilla, pues lo único que hacía era salir a caminar todos los días. Asimismo, eso de ir de fiesta, bailar, salir a cenar y cosas así, no le gustaban nada. «Intento estar en casa a las 04:30 o 05:00h para descansar los pies», le dijo.

Toñi le ha contado a su cita que llevaba dos años sin pareja y sin tener relaciones sexuales. Pero, lejos de dejarlo ahí, se ha sincerado con él y le ha confesado que se le está yendo el período menstrual y que «tengo sequedad vaginal». Una serie de confesiones con las que Luis no daba crédito. «Tiene tantas cosas defectuosas que es imposible de catalogar», señaló el soltero.

Al concluir el encuentro, Toñi ha aceptado seguir conociendo a Luis en una segunda cita. Sin embargo, el soltero no opinó lo mismo. El participante dejó la puerta abierta a una posible amistad, pero no le dio la oportunidad de tener un interés amoroso.