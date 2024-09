First Dates, poco a poco y con el paso de los años, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad puesto que todo el equipo hace un trabajo verdaderamente excepcional para sorprender a los espectadores con los comensales que se acercan hasta el restaurante más famoso de la televisión en busca del amor. El pasado jueves 19 de septiembre pudimos disfrutar de una nueva entrega de este programa en Cuatro. De esta forma conocimos a Rosa, una catalana de 47 años que reconoció no haber tenido mucha suerte en el amor a lo largo de su vida: «No llego a terminar de cuadrar con los chicos». Se definía como una mujer bastante mística, ya que los hechizos, el tarot y los conjuros eran parte de su día a día. ¡Era su gran pasión!

«Mi abuela era médium y había tenido sus experiencias paranormales», comenzó explicando la soltera a Carlos Sobera. A pesar de todo, reconoció que jamás había llegado a utilizar la magia para atar a una persona, ni mucho menos. Por si fuera poco, reconoció que lo único que quería es que su cita fuese un «ser puro». Acto seguido, Rosa consiguió dejar completamente sin palabras al presentador de First Dates. ¿El motivo? Le pidió una vela blanca, canela y sal. Y todo para hacer un hechizo para que la cita fuese como ella esperaba. Impresionado, Carlos Sobera hizo la siguiente pregunta: «¿No dará mala suerte derramar sal?». Ella no tardó en responder: «Todo queda dentro. Esto va a hacer que fluya la cosa, es para endulzar el ambiente». Acto seguido, siguió explicándose: «Una vela da luz y la luz es lo que se necesita».

Su cita para esa noche era Ricardo. Este alicantino de 48 años no tardó en reconocer que estaba experimentando una impresionante transformación a nivel personal. Así lo confesó: «Ahora mismo soy más joven que hace veinte años». Una vez vio a Rosa, no pudo evitar sorprenderse por el hechizo puesto que él no creía en absoluto en ese tipo de cosas: «Pero si la otra persona cree… No pasa nada», aseguró. Ella no tardó en dar a conocer la primera impresión que tuvo de su cita: «Me ha gustado, no ha estado mal. Así de primeras… majo».

Una vez pasaron al salón, los dos se sentaron en la mesa que tenían reservada para la cita. Fue entonces cuando Ricardo quiso hacer saber a Rosa que durante 15 años estuvo trabajando como locutor de radio. Poco después, empezó a aficionarse a dar clases de spinning. Una vez le despidieron de la radio, su afición paso a convertirse en su profesión: «Ahora estoy intentando montar un centro de ciclo indoor», explicó a la catalana. Ella, por su parte, reconoció no ser muy fan de las actividades físicas: «Yo el deporte que hago es de mi casa al trabajo y del trabajo a mi casa».

En un momento dado de la cita, Rosa hizo una confesión sorprendente: «Esto no lo voy a superar en la vida», refiriéndose al hecho de que estuviera teniendo una cita con un desconocido en First Dates. Él trató de calmarla: «Se nota que eres extrovertida», a lo que ella trató de sincerarse: «He tenido tantas decepciones que ahora tengo una barrera que tengo que romper». El alicantino no tardó en llegar a una conclusión: «Se ve que lo ha pasado muy mal con alguna pareja y tiene mucho miedo… Está con el hacha de guerra».

Llegó el momento de la decisión final en First Dates. De esta forma, a pesar de que Rosa continuaba cohibiéndose en la cita, haciendo que su timidez no desapareciera en ningún momento, lo cierto es que Ricardo se mostró muy comprensivo. Tanto es así que los dos estuvieron de acuerdo en tener una segunda cita para conocerse mejor y sin cámaras a su alrededor. ¿Surgirá el amor entre ellos?