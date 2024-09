No es ningún secreto que First Dates se ha convertido, poco a poco y con el paso del tiempo, en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando en nuestro país. El pasado jueves 19 de septiembre pudimos disfrutar de una nueva entrega, por lo que conocimos a otros tantos comensales que se pasaron por el restaurante más famoso de la televisión con el objetivo de intentar conocer a su media naranja. Y es que, a pesar de que a lo largo de estos años hemos sido testigos de citas verdaderamente surrealistas, entre esas cuatro paredes también ha surgido el amor. Tanto es así que muchas son las parejas que continúan disfrutando de su relación en la actualidad. Entre las citas de la noche del pasado jueves, destacó la que protagonizaron Valeria, una colombiana de 25 años residente en Madrid, y un gaditano de 31 años llamado Carlos.

Nada más verse las caras por primera vez, los dos tuvieron las mismas sensaciones. De hecho, la joven confesó al equipo de First Dates que su cita le había parecido un chico muy guapo. Él también tuvo ese pensamiento, tanto es así que se mostró realmente interesado a la hora de conocer aún más a la colombiana: «Me ha parecido una chica espectacular». Los comensales pasaron a la mesa que tenían reservada en el restaurante del programa de Cuatro. De esta forma, la joven no tardó en hablar sobre ella y hacerle saber que, entre sus numerosas características, había una que destacaba. Y es que no tenía nada de paciencia: «Yo me enciendo muy rápido. Soy Aries, tengo mala hostia. Con la gente que quiere me cuesta pero, cuando me enfado, malo». Por si fuera poco, no tardó en hablar sobre es en cuanto al amor se refiere.

«Si a mí me gusta la persona me acoplo a todo. He tenido relaciones abiertas, cerradas… Soy una persona muy llevadera, por eso no hay problema», comenzó diciendo la soltera. Lejos de que todo quede ahí, quiso ir más allá: «Yo soy bisexual. Las mujeres son guapísimas, preciosas, divinas, hermosas… ¡Las amo!». En cuanto al gaditano, entre otras tantas confesiones, reconoció que le encanta mantener varias relaciones sexuales en una noche, algo en lo que Valeria se mostró bastante dispuesta.

Al ser conscientes de la química que había entre los dos, el equipo de First Dates les invitó a pasar a una sala para que pudieran estar solos. Todo ello mientras la colombiana reconocía lo siguiente: «A él se le ha subido todo. Siempre estoy así. Mi estado natural es hot». Acto seguido, Carlos dio el paso de apagar las luces de la sala para disfrutar de un instante íntimo con su cita, pero Valeria pidió que volviera a encenderlas. Y no tardó en dejar algo muy claro: «No soy el tópico. Me gusta ir tranquilita, poco a poco… El tonteo es importantísimo para mí».

La decisión final de Valeria y Carlos tras su cita en First Dates

Llegó la última parte de su encuentro. De esta forma, Valeria no tuvo reparos a la hora de reconocer que no le había gustado en absoluto que Carlos no le hubiese invitado a la cena. El andaluz no tardó en responder: «Bueno, tampoco hay que ser tan a la antigua». A pesar de esa confesión, él aseguró que le encantaría tener una segunda cita con la colombiana: «Me parece una chica espectacular, hay buen feeling, podríamos conectar de una manera guay».

La joven, por su parte, también aceptó tener una segunda cita con Carlos. Eso sí, lo hizo con una condición muy concreta: «Con mis tiempos, a mi ritmo. Hasta la tercera o cuarta cita no habría beso». Así pues, los dos acabaron marchándose del restaurante juntos y dispuestos a seguir conociéndose para ver si, de verdad, están hechos el uno para el otro.