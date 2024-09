El pasado miércoles 18 de septiembre pudimos disfrutar de una nueva entrega de First Dates. El equipo del programa capitaneado por Carlos Sobera hizo todo lo que estuvo en su mano para que los nuevos comensales que llegaban al restaurante más famoso de la televisión pudiesen conocer a su media naranja. Muchas veces no sale como esperaban, ni mucho menos, pero en otras tantas ocasiones surgen varios flechazos. Dos de los protagonistas de esta nueva entrega fueron Leandro y Encarni. El primero en llegar al restaurante fue el sevillano de 59 años, al que todos llamaban ‘Lea’. Entre otras cuestiones, hizo el siguiente comentario sobre él: «Ser calvo a tu favor no va, va en tu contra… pero bueno, no me quejo». Además, reconocía que llevaba bastante tiempo soltero y hasta le había cogido el gusto. A pesar de todo, desveló que estaba abierto al amor y que quería conocer a una mujer con sentido del humor y atractiva.

«Seguramente no sea fácil porque soy muy difícil para encontrar a una persona que encaje conmigo», insistió el andaluz. Su cita en First Dates fue Encarni, una madrileña de 52 años que, nada más llegar al restaurante, se definió como «una tía buena»: «La vida a veces es dura y hay que saber llevarla. La risa te quita mucha tensión y te hace conectar con la gente». Los dos tuvieron una buena primera impresión del otro. Es más, él reconoció lo siguiente: «Es guapa, tiene buen tipo y la sonrisa me ha gustado». No tardaron en darse cuenta que su cita iba a estar repleta de humor, ya que era algo que tenían en común: «Qué majo. Va muy bien vestido, tiene buen aspecto». La velada como tal comenzó, y lo hizo con los solteros hablando de sus profesiones. El sevillano desveló que hacía proyectos de obra.

Y no solamente eso, sino que también era accionista de varias sociedades, por lo que se calificaba como un «empresario pobre». Una expresión que hizo que la madrileña también diese su opinión al respecto: «¡Cómo yo! Soy farmacéutica, también soy pobre». A la hora de hablar de deportes, los dos tenían gustos bastante diferentes. Mientras a Lea le fascinaba el pádel, el tenis y el voleibol, a Encarni le gustaba más hacer senderismo y disfrutar de sus clases de flamenco.

En un momento dado de la cena, la madrileña decidió sincerarse con su cita. De esta forma, le hizo saber cuál era el único requisito que había pedido al equipo de First Dates a la hora de encontrar a su cita: que tuviese sentido del humor. El soltero no tardó en reaccionar: «¡Qué suerte has tenido!». A pesar de todo, ella reconoció que no habían acertado en una cosa, y era en el pelo: «No me gustan los calvos».

Lo que los espectadores no esperaban es que, de un instante a otro, la cita fuese a dar un giro verdaderamente radical. Y todo porque el soltero se mostró realmente insistente a la hora de saber cuánto tiempo llevaba Encarni siendo una mujer soltera. «Unos seis años llevaré, he estado a otras cosas», reconoció la madrileña. Él, por su parte, quiso ir mucho más allá: «¿Has tenido amigos con derecho?».

Fue entonces cuando la comensal reconoció que no le estaba gustando en absoluto la actitud del sevillano: «Me he sentido incómoda con el tema, te acabo de conocer y mis intimidades no te las voy a contar». En la decisión final, los dos estuvieron de acuerdo en que, a pesar de haber disfrutado de una divertida velada, no habían sentido que esa magia que ambos necesitan. «Me ha gustado como persona, pero físicamente no es mi prototipo ideal. Me gusta estar con personas así, con sentido del humor», aseguró el sevillano. ¡La chispa no surgió entre ellos!