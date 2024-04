Podría decirse que, tras ocho años en la parrilla televisiva española, ya no hay nada que sorprenda los espectadores de First Dates. Pero, nos estaríamos equivocando. Cada noche, nuevos solteros acuden al restaurante del amor en busca de su media naranja, dándose a conocer por el camino a los espectadores del programa.

Fue así como la audiencia pudo conocer a Raquel, una joven amante de los poemas de García Lorca que cuenta con un escalofriante talento. Fue la primera en llegar al local, por lo que fue recibida por Carlos Sobera. Un encuentro con el comunicador donde la soltera le dejó de piedra al hablarle de sus poderes sensoriales.

💘 ‘First Dates’ sigue cosechando éxitos en @cuatro al ser LO MÁS VISTO del canal, SUPERA otro día más a su competidor en 0,7 puntos (7,1% y 916.000) y llega a +2,9M de espectadores únicos pic.twitter.com/YG7oxQMgKn — Mediaset España (@mediasetcom) April 17, 2024

De esta manera, Raquel le explicó a Carlos Sobera que, desde que era pequeña, sueña con muertes. Pero, lo peor, es que cuando eso sucede luego se convierte en realidad. «Mis amigos no quieren que sueñe con ellos», confesó. De hecho, reveló cuál fue su primera experiencia.

«Soñé con la muerte del padre de una amiga mía y al mes se murió, no estaba enfermo ni nada», confesó. Unas declaraciones que despertaron un escalofrío en el comunicador, quien le pidió cambiar de tema y pasar a hablar de sus relaciones sentimentales pasadas. Pero, en este ámbito también hubo «un poco de muerte».

Respecto a su prototipo de hombre, la comensal explicó que nunca se ha enamorado ni había tenido un novio. Pero, en cuanto a gustos, señaló que siente una gran atracción por los rubios tatuados. «Más el estilo cani», dijo. Fue entonces cuando llegó Álex, quien se convirtió en su cita.

Raquel revela en First Dates su trabajo soñado

La primera impresión entre la pareja de solteros fue bastante positiva, pues ambos reflejaron su agrado al saber que eran procedentes de Barcelona y tenían 23 años. Luego en la mesa, los solteros se han puesto a hablar de diversos temas con el objetivo de conocerse mejor.

«¿Sabes quién es Lorca?», le ha preguntado ella. Una cuestión que dejó al soltero estupefacto. Ante ello, el joven le respondió que «ese día falté a clase». Unas palabras que no sentaron muy bien a Raquel. Tras ello, y respecto a las relaciones sentimentales, el chico le contó que buscaba una relación abierta.

La soltera, como no cuenta con experiencia en el ámbito amoroso, le confesó que no le importaría probar. Asimismo, le ha explicado que era estudiante y que su sueño, en un futuro, es «ser presidenta de Cataluña». Una confesión que dejó a Álex un poco perturbado.

Al concluir la velada, hubieron sorpresas. El chico reveló a las cámaras del programa que no había sentido ningún tipo de atracción por la soltera. De hecho, y «aunque parezca cruel», no ha dudado en hacerla creer que sentía una conexión con ella. La soltera estaba encantada con Álex, pero cuando vio que él no quería seguir conociéndola, cambió su opinión.