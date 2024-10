First Dates, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando en Cuatro. Esto no es producto de la casualidad puesto que todo el equipo hace un trabajo excepcional para sorprender a la audiencia. Por si fuera poco, cada vez son más los comensales que se animan a visitar el restaurante más famoso de la televisión con el objetivo de intentar encontrar el amor. Uno de los protagonistas de las últimas entregas es Kai, un entrenador personal de 48 años que reside en Taradell (Barcelona). Entre otras cuestiones, el soltero se definía como una persona que transmite alegría, felicidad y optmismo. Eso sí, en cuanto al amor, reconoce que a lo largo de su vida ha sido un aprendizaje constante, es por eso que quiere una mujer que le brinde «mucha paz» y «mucho sexo».

Su cita para esa noche era Elisabet, una peluquera de 39 años que también venía de Barcelona. Así pues, no tardó en definirse como una mujer muy sana ya que cuidaba muchísimo su alimentación. Reconoce que es espontánea y no tienen ningún tipo de reparo en decir en todo momento lo que piensa. Kai, al ver a la soltera, se quedó verdaderamente sorprendido por su belleza. En cambio, ella no sintió lo mismo. Tanto es así que hizo una sorprendente confesión al equipo de First Dates: «No me ha gustado nada. Físicamente no es una persona que me atraiga». Lejos de que todo quede ahí, aprovechó la ocasión para tirar aún más de honestidad: «No sé si quedarme o irme». Finalmente, optó por la segunda opción por lo que los dos solteros pasaron al interior del restaurante para sentarse en la mesa que tenían reservada para disfrutar de la velada.

En la cena, Kai desveló a Elisabet que era entrenador personal y que tenía un hijo de 10 años. Algo que generó un enorme rechazo en la soltera, que reconoció que no le gustaban para nada los niños. «Es normal, los hijos de los demás no suelen gustar», aseguró el comensal, mientras que Elisabet fue más contundente: «Es algo con lo que no puedo. Bastante complicado lo tengo yo ya, como para que alguien venga y me lo complique aún más. Prefiero una persona sin ataduras y que podamos viajar».

A pesar de que seguían conversando, lo cierto es que ese feeling que necesitaban no terminaba de aparecer. Sobre todo para ella, que cada vez encontraba más puntos negativos en su cita en First Dates: «No me gusta su barba, yo le cortaría el pelo porque me gusta más el pelo corto y confesaba que había pedido alguien más joven». A pesar de que intentaba tomarse con deportividad los peculiares comentarios de su cita, Kai acabó estallando: «A ver chica un poco de honestidad, que no eres Miss España».

La decisión final en First Dates no tardó en llegar. La primera en hablar fue Elisabet, que no tardó en hacer saber que no quería tener una segunda cita con Kai: «Me ha caído muy bien pero no tenemos esa química. Además, tienes un hijo y para mí es una cosa importante». El comensal, por su parte, tampoco quería volver a quedar con ella: «Como padre cuando te limitan a la persona amada que quieres que es tu hijo, porque es algo para compartir en familia. Eso sí, un revolcón tendría seguro».