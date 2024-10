Encontrar el amor no es fácil, y el equipo de First Dates lo sabe muy bien. Pero, en ocasiones, todo sale según lo planeado. El popular show de citas a ciegas de Cuatro se ha convertido en la opción ideal de muchas personas a la hora de encontrar a su pareja ideal. Pues, gracias a un test de compatibilidad, tienen la oportunidad de tener una cita con su potencial pareja perfecta. Una experiencia que Cecilia, una joven de 20 años, quiso vivir en primera persona. La participante aterrizó en el formato presentándose como una persona muy orgullosa de sí misma y de todo lo que ha logrado. Pero, no puede ocultar que la vida le ha dado «muchos palos por ser trans y por vivir en Alemania».

Carlos Sobera fue el encargado de recibir a la participante. De esta manera, el comunicador le preguntó cómo le había ido en el plano amoroso. Ante ello, la soltera confesó que un poco regular, pues se consideraba una persona «tiquismiquis». Lejos de dejarlo ahí, la participante habló de una de las relaciones sentimentales que había tenido en el pasado. «Tuve una relación con un susodicho que fue un poco terrorífica», afirmó. Asimismo, y respecto a lo que quiere, confiesa que no puede dormir sola y anda en busca de un compañero de vida. Por ello, su chico ideal tiene que tener apariencia de «chulito, racheta, un cani…». Además, también pide que su cita tenga «un poco de calle».

Fue entonces cuando la organización del programa le presentó a Alekandro, un artista barcelonés de una comuna, de 23 años, que afirma ser filósofo y que está viviendo «su mejor vida». Antes de conocer a Cecilia, se sinceró con las cámaras del formato. «Soy una persona hetero masculina no binaria en cuanto a que tengo un cuerpo no binario y existo desde la conciencia de que el binarismo no es la manera de ser», dijo.

El primer encuentro entre la pareja de solteros fue bastante acertado. Cecilia no dudó en confesar que le había parecido que tenía «mucho rollo» y que sus piercings «le vuelven loca». Por su parte, el soltero también estuvo muy contento con la elección de su cita. Pues, le encanta la gente «mística».

La pareja de solteros pasó a la mesa del restaurante con el objetivo de conocerse mejor. Ahí, ambos coincidieron en ser anarquistas y Cecilia descubrió que su cita vivía en una comuna. «¡Ay, qué fantasía! ¡Yo también quiero vivir en una!», le respondió ella. Asimismo, y tras aceptar ir a la comuna de Alekandro, la soltera le confesó a su cita el objeto que siempre lleva consigo.

Hay que tener mucho cuidado en la calle, y Cecilia lo sabe muy bien. Por ello, la participante le explicó a su cita que siempre lleva un objeto con ella para defenderse. «A mí me llaman la martillos porque siempre tengo uno para defensa propia», afirmó. El comensal, ante ello, se mostró muy a favor.

La decisión final de First Dates

«Teniendo en cuenta cómo está la calle, cómo está el panorama… A veces, es necesario contar con ese trocito de felicidad que sabes que puedes defenderte a que te pase algo. Por eso mis amigos me llaman ‘la martillos’», explicó. Al final de la velada, en la decisión final de First Dates, los solteros estuvieron de acuerdo con seguir conociéndose.

«Me has parecido un chico súper mono, súper guapo… Veo que eres una persona con la que se puede estar y que se puede gestionar un montón de cosas. Para mí es un semáforo en verde», le dijo Cecilia. Alekandro no es partidario de una relación monógama, pero fue honesto. «Me encanta haberte conocido. Eres una persona súper guapa, inteligente», le dijo tras aceptar otra cita.