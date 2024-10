No es ningún secreto que First Dates, con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los programas que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Es más que evidente que tanto Carlos Sobera como el resto del equipo hacen un grandísimo trabajo. Y todo con el objetivo de sorprender a todos y cada uno de los espectadores con los comensales que se acercan hasta el restaurante más famoso de la televisión en busca de su media naranja. El pasado jueves 3 de octubre, en la nueva entrega de First Dates, pudimos conocer a Sonia, una catalana de 28 años que llegó al programa con ganas e ilusión de encontrar el amor. Se definía como una mujer con mucho carácter, a pesar de que en su trabajo tenía que ser bastante paciente: «Soy monitora en un colegio de educación especial y, por las tardes, estoy con adultos con discapacidad».

Por si fuera poco, Sonia fue mucho más allá a la hora de reconocer lo que más le encanta de su trabajo: «Me gusta porque te dan un enfoque de la vida muy diferente, y te hace valorar las pequeñas cosas». Eso sí, reconocía que tenía una vida tan sumamente ajetreada que le era imposible sacar tiempo para intentar encontrar el amor. Lo que tenía claro es que quería conocer a un joven deportista y que su ritmo de vida sea parecido al suyo, para evitar cualquier tipo de incompatibilidad en ese sentido. Su cita para esa noche era Carlos, un catalán de 28 años cuyo objetivo en First Dates no era otro que encontrar a una chica que define como gym rat, es decir, que le fascine el gimnasio: «Al final atrae lo que eres porque como sea una persona que no sabe lo que es una pesa…»

A priori, parecía que ambos tenían varios puntos en común para que la cosa pudiese funcionar. Pero todo quedó en saco roto cuando la soltera vio por primera vez a su cita, puesto que se llevó una enorme decepción: «Me ha parecido un cuadro… Demasiado moderno para mi gusto», reconoció al equipo del programa de Cuatro.

A pesar de todo, ambos pasaron a la mesa que tenían reservada en el restaurante de First Dates. Fue entonces cuando comenzaron a hablar de los temas en los que más podían coincidir, que era en el gimnasio. Los dos estuvieron de acuerdo en que hacer ejercicio era algo verdaderamente fundamental en su día a día. Aun así, Sonia no tardó en darse cuenta de que Carlos tenía mucha más obsesión con el deporte que ella.

Algo que empezó a sacar de quicio a la comensal: «Se ha venido arriba con el monotema del gimnasio. Un ratito está bien, porque me gusta, pero era el monotema de la cena», reconoció. Y es que si hay algo que Sonia tenía claro es que el gimnasio no era algo que le obsesionase en absoluto: «Hago planes con mis amigos y, si me apetece comerme un helado, me lo como». El catalán, por su parte, aseguraba que había dejado de hacer planes con amigos porque únicamente salían de fiesta.

Poco después, el soltero reconoció que encontrar pareja era algo que no le obsesionaba en absoluto puesto que era de los que le encantaba dejarse sorprender por el destino: «Soy un poco Peter Pan, me he quedado en los 23». Y añadió: «No te vayas a rayar con algo del futuro que no está en tu control». Ella no tardó en responder: «Bueno, sí, eso de que las cosas fluyan… fluir fluye el río». Acto seguido, le hizo saber que estaba horrorizada con su look: «No me gusta tu pelo». Él se quedó sin palabras: «Es la primera persona que dice que no le gusta».

La cita iba llegando a su fin. Fue entonces cuando el soltero fue al baño para hablar por teléfono con una amiga y hacerle saber qué le había parecido Sonia. La comensal, por su parte, tuvo la oportunidad de hablar con Laura Boado sobre su cita, que la calificaba como «desastrosa»: «Necesitaba desahogarme con alguien en plan ‘socorro, sácame de aquí’. ¿Esto qué es?”, reconoció a la camarera del programa. En la decisión final de First Dates, Carlos reconoció que quería tener una segunda cita con Sonia para seguir conociéndola, pero ella rechazó por completo esa posibilidad.