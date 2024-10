El pasado miércoles 2 de octubre pudimos disfrutar de una nueva entrega de First Dates presentada por Carlos Sobera en Cuatro. De esta manera, el restaurante más famoso de la televisión volvió a abrir sus puertas para dar paso a nuevos comensales que llegaban más que dispuestos a conocer el amor. Una de las grandes protagonistas de la noche fue María Luisa, una madrileña de 64 años. Entre otras cuestiones, reconoció que se sentía una mujer verdaderamente atractiva: «Me gustan los escotes porque creo que lo tengo bonito y me gusta llevar minifalda». Por si fuera poco, confesó que casi toda su vida había estado marcado por el mundo del espectáculo. Así pues, quería conocer a un hombre fuerte, activo y, como no podía ser de otra manera, apasionado al mundo del espectáculo: «Alguien que esté a tope». Y añadió: «Soy muy fuerte en la cama y me gusta disfrutar y que la otra persona disfrute conmigo».

Su cita para esa noche era Miguel Ángel, un madrileño de 61 años. Entre otras tantas cuestiones, se definió como una persona tímida a la hora de ligar puesto que ha pasado gran parte de su vida casado. Es más, llegó a la conclusión de que «las cosas han cambiado mucho». Así pues, los dos tenían el mismo objetivo al llegar a First Dates, que no era otro que intentar encontrar a su alma gemela. A pesar de todo, los dos no notaron ningún tipo de química al conocerse. La cosa, lejos de mejorar, fue empeorando por momentos. ¿El motivo? No tenían absolutamente nada en común. Mientras que ella se consideraba una persona activa y amante del baile, el teatro y el gimnasio, el madrileño solamente tenía una afición y era la música. Es por eso que María Luisa no tardó en llegar a una conclusión: «Lo veo un poquito parado, tiene poquita vida».

Durante la velada, la soltera comentó con su cita todos los famosos con los que ha trabajado durante su trayectoria profesional. Algo que generó una enorme indiferencia al comensal, puesto que no conocía a ninguno de ellos: «A lo mejor mis padres si los conocen, yo ya no me muevo por ahí. Soy más moderno. Con la gente de mi edad me suelo aburrir».

Por si fuera poco, María Luisa quiso definirse como una persona perfecta aunque algo temperamental. Esto provocó que él hiciera un comentario de lo más contundente: «Dime de qué presumes y te diré de qué careces». El soltero, por su parte, se definió como una persona verdaderamente cariñosa. Ella fue muy crítica al respecto: «Fogoso tiene que ser muy poquito».

Lo que nadie esperaba es que, a pesar de lo desastrosa que estaba siendo la cita, María Luisa fuese a dar el paso de actuar en mitad del restaurante de First Dates. El objetivo era sorprender al soltero, pero lo único que consiguió fue su indiferencia: «No he visto yo una voz muy potente, no es lo que me gusta», reconoció.

Llegó la decisión final en First Dates. De esta manera, los dos comensales decidieron sincerarse con el otro. Miguel Ángel no tardó en hablar: «No tendría una segunda cita porque estamos lejos a nivel de gustos. No me veo contigo bailando un pasodoble ni te veo conmigo en una noche de techno. Me gustan las personas más delgadas y juveniles». Ella estuvo de acuerdo: «No somos acordes. A mí me gusta otro tipo de diversión… Te veo poco carácter». ¡No triunfó el amor!