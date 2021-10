Una noche más, el restaurante de ‘First Dates’ abrió sus puertas para dar la bienvenida a nuevos comensales dispuestos a encontrar a su media naranja. Una velada donde una de las parejas protagonistas de la noche fueron Sarai y Jesús, quienes dejaron claro desde el primer momento la conexión entre ambos.

La comensal se presentaba en el programa de Cuatro definiéndose como «una ‘curvy-bueny’, pero controlando las curvas, que no nos volvamos ‘rontondis’. Me gusta como soy porque un día estoy en la 42 y otro, en la 40. Tan feliz». Respecto a su carácter, la toledana lo tuvo claro. «Soy de mecha corta y entro fácil al trapo. A veces tengo un carácter de mierda, pero también soy amable, dicharachera, me encanta quitar hierro al asunto, estoy vacilando todo el rato…», reconoció Sarai.

Y es que, mientras esperaba a su cita de la noche, la comensal no tuvo problemas en intentar conquistar a Matías Roure, barman del programa. «Es atractivo y tiene algo», afirmó la toledana. Pero, no duró mucho, ya que luego llegó Jesús, un venezolano afincado en Madrid.

«Mi debilidad son las mujeres, soy un ‘picaflor’ y Casanova, voy de flor en flor. Es algo que me domina por completo», admitió el comensal. Al verle, Sarai hizo un comentario que no dejó indiferente a nadie. Al respecto, la comensal reconoció que «tiene brazos de leñador, de empotrador, esos son los buenos, que no están ciclados ni son muy delgados, algo normal, que te hagan sentir segura».

Tras una velada donde ambos compartieron muchos puntos de vista en común, Sarai realizó un comentario con el que fue muy clara con su cita. «Te veo algo romanticón, pero también tienes otra parte de leñador empotrador con esos brazos. Es una mezcla buena», le confesó. Unas palabras que Jesús respondió añadió que «una chica me dijo que me comportaba como un mono blanco porque soy muy salvaje».

Al final, el venezolano sí que quiso una segunda cita con Sarai porque «me gustó su personalidad y como piensa». La toledana, por su parte, también quiso volver a quedar con el actor. «Creo que nos podemos llevar bien», declaró. Palabras con las que dieron por concluido su paso por ‘First Dates’.