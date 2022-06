‘First Dates’ | Samuel, protagonista por sus patillas: «Lo llevo por Curro Jiménez, bandolero andaluz»

El pasado miércoles tuvimos la oportunidad de disfrutar de una nueva entrega de ‘First Dates’ en Cuatro. Por lo tanto, conocimos a otros tantos comensales que llegaron al restaurante más famoso de la televisión para intentar conocer a su media naranja. Uno de los grandes protagonistas fue Samuel.

La primera en llegar al restaurante fue su cita, Alicia. Esta DJ de música de los 60 y 70 aseguró que Nino Bravo es muy importante para ella: “Me marcó mucho mi infancia, sus canciones me daban la libertad que yo necesitaba en ese momento”. A pesar de todo, confesó que en el amor no había tenido muy buena suerte que digamos:

“En Valencia está complicado porque la ruta del bakalao ha hecho mucho daño”, afirmó. Por ese mismo motivo, Alicia tiene claro que quiere encontrar a alguien que le aporte cierta tranquilidad: “No me gusta la gente creída, me gusta la gente humilde con el alma limpia”. Además, se define como un persona “cañera, pero me juzgan por mis tatuajes”.

Samuel, sobre sus patillas: “Esto lo llevo por Curro Jiménez, bandolero andaluz” 👍 #FirstDates8J https://t.co/RoK4zLnAAb — First Dates (@firstdates_tv) June 9, 2022

Samuel, su cita para esa noche en ‘First Dates’, desveló que siempre ha llevado patillas porque le encanta la estética de bandoleros “como José Francisco San Martín, el bandolero andaluz con su pañuelico… Son lo más grande que hemos tenido”. Nada más ver a Alicia, se sintió muy afortunado ya que consideraba que era “una morenaza guapa”.

El comensal confesó que, a pesar de ser de Granada, estuvo viviendo 15 años en Suecia por amor. Además, aseguró que no solamente ha trabajado en una guardería, sino que también se llegó a especializar en alta cocina y hasta estudió arte dramático. En cuanto a esto último, Samuel dijo que lo dejó porque tenía “la sensación de que es un mundo para enchufados”.

Un detalle que no ha gustado a Alicia, ya que ella está absolutamente convencida de que va a poder cumplir su sueño de ser actriz. Durante la velada, la valenciana le hizo saber su pasión por Nino Bravo, algo en lo que estaban de acuerdo. Además, Alicia reconoció estar convencida de que las patillas de Samuel eran por su pasión por la música, pero él se sinceró: “Esto lo llevo por Curro Jiménez, bandolero andaluz”. En la decisión final, Alicia y Samuel estuvieron de acuerdo en que fue una cita muy fluida, pero no han terminado de cuajar. ¡Otra vez será!