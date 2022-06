El pasado miércoles 8 de junio pudimos disfrutar de una nueva entrega de ‘First Dates’. Una noche más, las puertas del restaurante más famoso de la televisión volvían a abrir sus puertas para recibir a nuevos comensales. Una de las auténticas protagonistas de esta entrega fue, sin lugar a dudas, Judith.

Nada más llegar al programa, la joven se mostró contundente: “Me encanta follar, de todas las maneras y en todas las posturas. La gente me dice que soy muy ninfómana y eso es verdad, pero es un problema, ¿eh? Al serlo, no tengo ningún tope y siempre quiero más”. Carlos Sobera quiso saber qué buscaba en un hombre.

Es entonces cuando la gerundense se sinceró al respecto: “Que sea buena persona, es lo más importante. También que trabaje, que yo me mantengo, no me hace falta”. Eso sí, quiso añadir algo más: “También que sea romántico y le guste la fiesta, que le encante bailar. Si tienes dolor de cabeza, perreas, bailas un poquito y te lo quita, es como un Paracetamol”.

Perreando sola, pasión por el Atleti y un tartazo 🎂 Las nuevas parejas de #FirstDates8J ya vienen de camino. ¡Nos vemos en una hora! ❤️ pic.twitter.com/cOT98kcAmH — First Dates (@firstdates_tv) June 8, 2022

Su cita para esa noche en ‘First Dates’ era Gustavo. Judith, nada más ver al comensal, dio su opinión: “El jersey que lleva me gusta porque se le nota el cuerpo. Se lo comía todo con nata y chocolate. Además, el acento gallego me pone burra”. Él, por su parte, aseguro que el pecho es la parte de su cuerpo que más gusta a las chicas: “Lo tengo muy entrenado y llevo un tatuaje muy grande”.

Como era de esperar, el tema del sexo fue algo que se trató en numerosas ocasiones durante la cena. Judith no tardó en mostrarse de lo más sincera con el gallego: “A una persona que no me vaya a echar un polvo no le quiero. Eso sí, hay que conocerse, tener mucho cariño… pero hay que follar. Si no, ni se alivian los dolores, ni el dolor de cabeza, ni nada”.

Gustavo no tardó en comentar que “me excitan los besitos en el cuello, las cachetaditas y cosas así… Tipo Cincuenta Sombras de Grey. Me gusta el sexo duro”. En la decisión final, Judith dejo claro que sí quería una segunda cita: “La cena ha sido muy corta, no he podido comer casi y me gustaría seguir conociéndole”. El gallego, por su parte, quiso declinar la oferta: “Su físico y la distancia me han echado para atrás”, reconoció. ¡El amor no ha triunfado en ‘First Dates’!