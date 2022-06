‘First Dates’ | Ferrán: “Sabía que me iban a traer a alguien que no me iba a gustar”

‘First Dates’, con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los programas de televisión con más éxito en Cuatro. Y siendo honestos, no es para menos. Cada día que pasa, tenemos la oportunidad de conocer a nuevos comensales que llegan al restaurante con ganas de encontrar a su media naranja. Dos de los programas de la última entrega hasta la fecha fueron Raquel y Ferrán.

La primera en entrar al local fue Raquel. “Mis amigas dicen que soy la guapa del grupo, pero yo no me veo ni tan guapa ni con tan buen cuerpo como dicen”, comenzó diciendo la valenciana. Acto seguido, añadió: “En el amor me dejo llevar por chicos que no me convienen mucho, un poco canallas”.

Lejos de que todo quede ahí, la comensal confesó a Carlos Sobera que estaba estudiando para ser veterinaria, haciéndole saber que en este sentido también tiene sus preferencias: “Los pájaros y los peces no me gustan nada”. Su cita para esa noche era Ferrán que, en su presentación, hizo la siguiente confesión: “Sabía que me iban a traer a alguien que no me iba a gustar. Es un poco choni”.

Por si fuera poco, el barcelonés añadió algo más: “Yo soy más pijo o elegante a la hora de vestir. Habría preferido a una chica con vestido o americana, un poco más señorita”. Tiempo después de que comenzase la velada, la comensal pidió a Lidia Torrent que le indicara donde estaba el baño. Instante que la joven aprovechó para ponerse en contacto con su amiga y contarle cómo estaba yendo la cita.

“Es ‘Cayetano’, catalán y no le gustan los animales”, confesó Raquel a su amiga. A pesar de que no tenían todas las papeletas para disfrutar de la velada, lo cierto es que las cosas fueron cambiando conforme la cena avanzaba. Tanto es así que, en la decisión final, los dos sorprendieron a los espectadores con su respuesta.

El barcelonés fue el primero en hablar, dejando claro que sí quería una segunda cita con la valenciana: “De primeras éramos un poco diferentes pero, según ha avanzado la cita, he visto que era una chica muy interesante”. Raquel también quiso tener una segunda cita con Ferrán: “Me ha pasado como a él, de primeras no me habría parado a conocerle pero pienso que, aunque seamos diferentes, somos compatibles”. ¡Parece que ha triunfado el amor en ‘First Dates’!