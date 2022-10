‘First Dates’ | Patricia, a su cita: “Me llegas a decir que no, y te rajo”

El pasado martes 4 de octubre First Dates regresó a la parrilla televisiva de Cuatro con un programa más de la temporada. Una emisión donde pudimos conocer a comensales como Alexander, un ingeniero ruso afincado en España que tan solo desea una cosa, encontrar a su media naranja.

«Busco a una mujer a la que ir conociendo poco a poco», explicó el soltero en su presentación. «Me agobia que las chicas que conozco le pidan ir muy rápido o me pregunten después del sexo que cuándo vamos a vivir juntos y nos vamos a casar», confesó.

Respecto al amor, Alexander comentó que se consideraba un hombre fiel y que no esperaba menos de su futura mujer. «Soy ruso y vine a España con mi pareja, pero nuestra relación se rompió por infidelidades. Por eso busco a una persona fiel porque yo lo soy», señaló. Su cita de la noche fue Patricia, una joven con muchas ganas de darlo todo hasta el final.

«Soy muy nerviosa, extrovertida, me gusta hacer reír a mis amigos, vivaracha…», afirmó. Al conocer al ruso, la joven quedó completamente sorprendida, pero más lo estuvo cuando él se levantó y le retiró la silla para que ella se sentara. «Me he quedado muerta. ¿Esto qué es? Es algo que escasea y no estoy acostumbrada», comentó.

Respecto a su pasado amoroso, Patricia le dijo a Alexander que ella tampoco había tenido demasiada suerte en el amor. «Me separé hace cinco años y me han tocado hombres o muy celosos o que eran muy malos en el terreno sexual», declaró. Al concluir la noche, en la decisión final de First Dates, ambos comentaron que habían sentido una fuerte conexión con el otro.

Por su parte, el ruso señaló que le encantaría seguir conociendo un poco más a Patricia, unas palabras que aliviaron a la joven, pues ella deseaba lo mismo. «Me llegas a decir que no, y te rajo», le dijo entre bromas. Unas declaraciones con las que dieron por concluido su paso por el restaurante de Cuatro.