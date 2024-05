‘First Dates’: el pasado de Arkano, de ‘Supervivientes 2024’, en el programa de Carlos Sobera

Poco a poco, y con el paso de los años, First Dates ha logrado consolidarse en la pequeña pantalla. El popular show de citas a ciegas presentado por Carlos Sobera se ha convertido en un indispensable de muchos solteros a la hora de encontrar el amor, algo que vemos cada noche.

Miembro de Mediaset España desde hace ocho años, el programa ha recibido en su icónico restaurante a todo tipo de participantes. Pero, como los seguidores del formato sabrán, también ha dado la bienvenida en varias ocasiones a algunas celebridades del panorama nacional.

💘 ‘First Dates’ es LO MÁS VISTO de @cuatro con un ENORME 8,1% y 1.049.000. Llega a 3.073.000 espectadores únicos y se impone a su competidor en más de medio punto pic.twitter.com/H30TbIY0Jd — Mediaset España (@mediasetcom) May 15, 2024

Recientemente, los fans de First Dates han recordado que uno de los raperos más conocidos de nuestro país llegó a pasar por el restaurante. ¿Quién? El mismísimo Arkano. Actualmente, el artista de 30 años se encuentra poniendo a prueba sus límites para la supervivencia en el reality más extremo de la televisión: Supervivientes.

Debido a su regreso televisivo, muchos seguidores han querido recordar el paso del joven por otro formato del grupo de comunicación. De esta manera, y tirando del baúl de los recuerdos, se ha podido recordar que Arkano acudió a First Dates para ayudar a una pareja de solteros a la que le apasionaba el rap y su trabajo.

Todo sucedió en el año 2017, época en la que tenía una apariencia física muy diferente a la que tiene actualmente. «Hay una pareja que ha venido a la que le gusta el rap y he venido a conocerlos y a asesorarlos», declaró tras saludar a Carlos Sobera. Una intervención donde lucía el pelo de color castaño, pues todavía no se había aventurado a su actual pelo platinado.

El impactante pasado televisivo de Arkano: participó en #FirstDates años antes de poner rumbo a #Supervivientes https://t.co/zbU7L3HRF2 — Telecinco (@telecincoes) May 22, 2024

Arkano le demuestra sus rimas al equipo de First Dates

Conocido por sus espectaculares rimas, Matías Roure, el barman del local, le pidió que realizase alguna rima mientras pedía su bebida. «Quieres que te lo pida con un rap, que no me salga mal. Lo que quiero es que me pongas un coctel tropical, algo que luego me haga estar como fuera o ponme lo que suela tomar Sobera», empezó diciendo Arkano.

«Lo que tu quieras, no pasada nada, me voy a quedar quieto, siempre con respeto, hasta que me pongas una bebida que sea de récord», concluyó su rap. Un talento innato con el que se ganó el aplaudo de Carlos Sobera y del barman de First Dates, y no es para menos.

Posteriormente, Arkano tuvo la oportunidad de conocer a Fanny y Aníbal, la pareja de solteros a la que le apasionaba el trabajo del rapero. Un encuentro muy diferente a lo acostumbrado a ver en el programa de Cuatro que no ha sido olvidado por los espectadores.