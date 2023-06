‘First Dates’: una pareja busca en Google lo que significa «morreo» y lo ponen en práctica

Dicen que la primavera la sangre altera, y sino, que se lo digan a los comensales de First Dates. La pasada noche del 1 de junio los espectadores de Cuatro pudieron conocer de primera mano a los nuevos solteros que se sumaron a la aventura del amor más famosa de la televisión, entre ellos, Daniela y Vicente.

Daniela es una joven venezolana muy creyente en la religión que estudia Farmacia. Le encanta hacer muchos planes y está buscando a un chico que los haga con ella. Pero, aunque siente que los europeos son más guapos, cree que los latinos saben conquistar mejor.

Ya estamos listos para una nueva velada de amor ❤️ Quédate con nosotros y sigue #FirstDates1J en directo en @cuatro 🔴 https://t.co/x6IbzaHzj7 pic.twitter.com/Z9r47pgs2B — First Dates (@firstdates_tv) June 1, 2023

Su cita de la noche fue Vincent, un joven chileno que ha llegado a España para estudiar business porque quiere crear su propio negocio en el futuro. La primera toma de contacto entre ambos solteros fue bastante positiva, pues no dudaron en alegar lo atractivo que le parecía el otro. Sin embargo, mientras iba transcurriendo la velada, las impresiones fueron cambiando un poco.

El soltero no paraba de tocarse el pelo, algo que a Daniela no le hizo nada de gracia. “Un poco idiota”, señaló la joven al ver que estaba solo pendiente de su imagen. Durante el transcurso de la cita, se dieron cuenta de que compartían numerosas cosas en común, tanto en gustos como en tradiciones. Por ello, no es de extrañar que diesen rienda suelta a la pasión durante su paso por el Rasca del Amor.

En la primera bola seleccionada, los comensales leyeron que tenían que darse un «morreo», una palabra completamente desconocida para ellos. Por este motivo, decidieron salir de dudas y buscarla en Google. Fue entonces que, tras descubrir su significado, no tardaron ni dos segundos en ponerse manos a la obra.

Al concluir la noche, en la decisión final de First Dates, Daniela y Vincent estuvieron de acuerdo en seguir conociéndose fuera. La cita se les pasó demasiado rápido y estuvieron muy cómodos con el otro, por lo que los solteros dijeron un rotundo sí a tener un segundo encuentro.