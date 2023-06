‘First Dates’: Jesús se queda sin palabras tras el plantón de su cita

First Dates aterrizó una noche más en Cuatro para ofrecer a los espectadores un nuevo programa del show de citas. Un encuentro al que se sumó Jesús, un joven que confesó que en el amor le ha costado un poquito abrirse, es un poco exigente y no ha tenido buena suerte. Aún así, está convencido de que algún día encontrará a su media naranja y piensa luchar por ello.

Mientras el soltero se encontraba esperando a que su cita de la noche llegara al restaurante, Laura Boado ha recibido una llamada con muy malas noticias. Ainhoa, la cita de Jesús, se puso en contacto con el programa para informar que no acudiría a la cena. “El chico es muy majo y súper mono”, le hizo saber la colaboradora.

Nuevo plantón en ‘First Dates’: La cita de Jesús no da ni motivos para anular la reserva: “Tú te lo pierdes, es un chico monísimo”#FirstDates31Mhttps://t.co/zMyjRdeePg — First Dates (@firstdates_tv) May 31, 2023

Pero, Ainhoa no iba a asistir. De hecho, no dio ningún motivo por el que anuló su reserva. Una noticia que le fue informada a Jesús y que lo dejó un poco desilusionado. “Coño, qué mala suerte. Qué mal, un poco frustrado”, declaró. En esta ocasión el destino tampoco quiso que el joven se enamorase, por lo que Laura Boado lo animó a enviarle un mensaje a todas las solteras de España.

“Busco a una chica con aficiones, con una pasión en la vida. Que sea simpática, cariñosa, que tenga un cuerpo proporcionado, bonito. Si eres tú, bienvenida seas”, señaló. Por su parte, el soltero no quiso irse de First Dates sin presentarse un poco. “Te puedo ofrecer muchos ratos bueno, soy una persona sincera y cariñosa, conmigo no te vas a aburrir”, afirmó un poco más animado.

Al final, Jesús decidió quedarse un ratito más disfrutando de su bebida y viendo como otros solteros se conocían. “Todo pasa por algo y la próxima vez será la definitiva. Me siento contento, ha pasado lo que tenía que pasar, no dependía de mí y acepto el presente tal y como viene”, concluyó con positividad.