‘First Dates’: dos comensales sellan su amor con un masaje de pies en el restaurante

First Dates continúa recibiendo a nuevos solteros a su ya icónico restaurante del amor. Una aventura a la que no dudaron en sumarse Moisés y Gladys, una pareja de artistas que demostró que la edad no es ningún impedimento para encontrar a tu media naranja.

Moisés Portillo Burgos, viene de la provincia de Ciudad Real, tiene 63 años y señaló ser un autentico fan de cantautores como Sabina. Se divorció hace 22 años y, aunque ha tenido amores esporádicos, no ha vuelto a sentir la llama del amor. “Casi siempre me voy a enamorar de quién de mí no se enamora”, reveló.

Desde la pandemia, le ha dado por escribir poesías. Un nuevo hábito que le apasiona y con el que ve el mundo del arte con otros ojos. Su cita de la noche fue Gladys Prince, una actriz venezolana, directora y asesora actoral que quedó gratamente sorprendida al descubrir que al comensal le gustaba la poesía.

Tras pasar a la mesa para cenar, Moisés no pudo evitar quedarse sin palabras al descubrir que la soltera tenía 60 años, pues para él aparentaba 40 o 50. Cuando comenzaron a abordar el tema sentimental, le explicó que tenía dos hijos y estaba divorciado. Por su parte, Gladys señaló que está acostumbrada a la soledad, pero siente que “estoy en el momento más bonito de mi vida para compartir”.

Poco a poco, ambos fueron entrando en confianza. Una situación que provocó que Gladys se animara y le invitase a hacerle uno de sus famosos masajes de pies. Eso sí, antes de revelar su decisión final, la soltera le dijo que sí podía recitarle una última poesía.

Un reto que Moisés aceptó encantado y por el que le dedicó uno de amor. Al final de la cita, ambos estuvieron de acuerdo en seguir conociéndose fuera de First Dates. Pero, lo primero que van a hacer es un masaje relajante de pies.