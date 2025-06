Lo llaman el Primark del maquillaje y acaba de abrir una tienda gigante en Madrid con precios nunca vistos

La ciudad de Madrid se prepara para la llegada de Normal, una cadena danesa que arrasa en Europa con su modelo de negocio, y que ha causado revuelo desde el primer momento. La combinación entre precios bajos, marcas reconocidas y una oferta variada que se renueva constantemente ha sido suficiente para atraer colas en cada una de sus inauguraciones. Y ahora podemos disfrutar de una nueva tienda de la conocida como el Primark del maquillaje en uno de los centros comerciales más importantes de Madrid.

En concreto, la nueva tienda de Normal acaba de abrir sus puertas en el centro comercial H2O de Rivas-Vaciamadrid, consolidando así su expansión en la Comunidad de Madrid. Pero lo más llamativo no es sólo su ubicación ni su tamaño, sino el concepto con el que aterriza que va mucho más allá del mundo beauty. Desde cremas y champús hasta bombones, utensilios de cocina o bolígrafos de colores, en Normal todo parece tener cabida y además a precio de chollo. Por ello, para muchos de sus clientes, esta tienda no es sólo eso, sino que se convierte en toda una experiencia. Algo que se nota desde que cruzas sus puertas. La decoración es sencilla pero acogedora, los productos están dispuestos de forma que invitan a la exploración y, además, cada semana hay novedades. Un modelo de negocio que engancha, ya que presenta productos de calidad a precios que es mejor no dejar escapar.

La nueva tienda Normal que aterriza en Madrid

El éxito de Normal no es fruto del azar. La cadena danesa ha sabido combinar una estrategia muy clara con una ejecución impecable. Su lema, productos normales a precios anormales, resume a la perfección lo que uno se encuentra al entrar: artículos del día a día, muchos de ellos de marcas muy conocidas, a precios que sorprenden. Hablamos de firmas como Garnier, L’Oréal, Dove, Gillette o Colgate, que se venden a precio fijo y competitivo, durante todo el año.

Además del maquillaje y el cuidado personal, que son dos de sus secciones estrella, Normal también ofrece productos de limpieza, hogar, snacks, cosmética coreana, papelería o incluso pequeños electrodomésticos. Esta variedad convierte cada visita en un pequeño descubrimiento: hoy vienes por una mascarilla facial y te vas con una libreta, unas galletas suecas y una esponja para fregar con diseño escandinavo. Y sí, todo por menos de lo que imaginas.

Un modelo de tienda que engancha

Parte de la clave está en que la oferta de Normal no es estática. Cada semana renuevan el surtido y añaden hasta 100 nuevos productos, lo que crea un efecto casi adictivo en los consumidores. ¿Qué habrá nuevo esta vez? Esa sensación de sorpresa hace que muchos repitan visita, incluso aunque no tengan nada concreto que comprar. El recorrido por sus pasillos se convierte así en una pequeña aventura de consumo asequible, donde cada artículo parece una pequeña tentación.

La apertura en H2O no ha sido diferente: desde juegos y sorteos hasta bolsas de regalo para los primeros clientes, la tienda ha sabido convertir su estreno en un evento en sí mismo. Todo esto, unido a su estrategia en redes sociales, con más de 140.000 seguidores en EuropA, demuestra que Normal no sólo vende barato, sino que entiende muy bien cómo conectar con su público. Y ese público, en tiempos de inflación, está más receptivo que nunca a propuestas como esta.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por NORMAL España 🇪🇸 (@normal_espana)

La moda low cost también llega al hogar

Y no sólo el maquillaje vive su momento low cost en Madrid. Casi al mismo tiempo que Normal inauguraba en Rivas, otra cadena bien conocida ha lanzado su propuesta más ambiciosa para el hogar: Lefties Home. La línea de decoración asequible de Lefties, marca del grupo Inditex, ha abierto en el centro comercial Parquesur de Leganés su segunda tienda más grande de España, y el recibimiento no ha sido menor.

Esta nueva tienda quiere ser la alternativa accesible a Zara Home, con una propuesta que no sólo destaca por sus precios (mucho más bajos), sino también por el diseño. Aquí es posible encontrar vajillas de estilo mediterráneo, mantas suaves, marcos de fotos con aire nórdico, velas aromáticas o incluso libros y jabones decorativos. Todo dispuesto en un espacio amplio, moderno, e incluso con toques inesperados, como un tobogán tubular en el centro que hace las delicias de los más pequeños (y no tan pequeños).

La llegada de propuestas como Normal o Lefties Home no solo amplía la oferta comercial en Madrid, sino que también apunta a una transformación en los hábitos de consumo. Ya no se trata únicamente de comprar barato, sino de hacerlo con cabeza, de forma práctica y sin renunciar al estilo ni a la calidad. El consumidor actual es más exigente, más selectivo y más consciente, pero también más propenso a dejarse sorprender si la propuesta merece la pena.