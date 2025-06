Es perfecto para comer en la playa y cuesta menos de cuatro euros: el snack de Mercadona que triunfa

Cuando pensamos en los pequeños placeres del verano, disfrutar de la playa es uno de los primeros que nos viene a la mente. Pero también estando al sol pasamos mucha calor, por lo que no dudamos en darnos más de un chapuzón y como no, refrescarnos a partir de bebidas, refrescos y también porqué no, helados como el ahora os presentamos. Una novedad de Mercadona que todo el mundo querrá tomar como snack en la playa, y que ya arrasa en sus tiendas.

Estamos hablando en concreto, del Helado Duo Brownie de Hacendado, que gracias a sus 500 ml de cremosidad y su combinación de sabores, se ha convertido en uno de los snacks de Mercadona más comentados y deseados de este verano. Cuesta sólo 3,35 euros y se presenta como un postre perfecto para compartir o, por qué no, para disfrutar a cucharadas uno mismo. Pero ¿qué tiene este helado que lo hace tan especial? Aquí te lo contamos con todo detalle.

El snack de Mercadona que triunfa

El nuevo helado Duo Brownie Hacendado no es uno más. Su composición combina lo mejor de dos mundos: crema sabor vainilla por un lado y crema al cacao por otro, todo ello salpicado con trocitos de bizcocho de cacao tipo brownie que le dan esa textura entre esponjosa y crujiente a la que es imposible resistirse. No es empalagoso, pero sí intenso. No es pesado, pero sí saciante.

Cada cucharada ofrece una experiencia distinta, donde el helado suave se entremezcla con pedacitos de brownie que sorprenden por su sabor profundo a cacao y su punto jugoso. No hay que esperar a que se derrita mucho: desde que lo sacas del congelador, se puede servir fácilmente, lo que lo hace perfecto para picar algo en la playa sin complicaciones.

Ideal para llevar en la nevera portátil

Uno de los grandes puntos a favor de este helado es su formato. El bote de 500 ml, de forma cilíndrica y con tapa a presión, permite conservarlo bien cerrado y protegerlo durante los traslados. Si llevas una bolsa térmica o una neverita con hielo al salir a pasar el día a la playa o a la piscina, puedes incluirlo sin problema. Aguanta bien el viaje y, una vez allí, se convierte en el postre o merienda perfecta.

Además, no necesita acompañamiento: ni siropes, ni galletas, ni toppings. Todo lo que necesitas está dentro del envase. Eso lo convierte en un snack cómodo, limpio y listo para consumir, algo que se agradece cuando se está fuera de casa. Ideal también para picar algo dulce después de comer, mientras ves la puesta de sol con los pies en la arena.

Un precio redondo para repetir sin remordimientos

Con todo lo que ofrece, cabría esperar un precio elevado. Pero no. Este helado cuesta exactamente 3,35 euros, y teniendo en cuenta que el bote es grande (medio litro), cunde bastante. Puede compartirse entre dos o tres personas o durar varios días si se va tomando en pequeñas porciones. Lo cierto es que, por calidad y cantidad, es uno de los helados con mejor relación calidad-precio del supermercado.

Mercadona ha acertado al ofrecer este tipo de producto: sabroso, asequible y pensado para todo tipo de públicos. Gustará tanto a quienes buscan un dulce sencillo como a los amantes del chocolate más intenso. Y lo mejor es que no hay que esperar a una ocasión especial para darse el gusto. Por poco más de tres euros, puedes llevarte a casa un momento de felicidad helada.

Composición equilibrada y sin sorpresas

Este helado está elaborado con leche desnatada, nata, azúcar, cacao magro, bizcocho de cacao (11%) y trozos de brownie, entre otros ingredientes. Aunque no es un producto ligero, sus 265 kcal por cada 100 gramos lo hacen comparable al resto de helados del mercado. Tiene un contenido moderado en azúcares (27g por 100g), y además es apto para personas celíacas, ya que no contiene gluten.

Además, su lista de ingredientes no da lugar a sorpresas desagradables: todo está claramente indicado en la etiqueta, y se aprecia el cuidado que han puesto en equilibrar sabor y textura. La presencia de brownie real es otro punto a favor para quienes valoran los ingredientes auténticos.

En resumen, el Duo Brownie de Hacendado es un helado que tiene todo para triunfar: sabor irresistible, textura bien lograda, precio ajustado y presentación práctica. Si estás buscando un snack dulce para llevar a la playa, tener en el congelador o disfrutar en buena compañía, es difícil encontrar una opción mejor por menos de cuatro euros.

No hace falta complicarse la vida con postres sofisticados ni gastar una fortuna en heladerías de moda. A veces, la clave está en los pequeños placeres bien hechos. Y este, sin duda, lo es. ¿Lo mejor? Que está al alcance de todos y que, una vez lo pruebas, sabes que repetirás.