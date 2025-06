Descuentos del Verano Joven 2025: hasta cuándo dura, cómo solicitarlo y a qué destinos puedes viajar

Viajar en verano es uno de los mayores placeres de la vida. Pero si además eres joven y puedes moverte por España (y parte de Europa) con descuentos de hasta el 90 %, la experiencia mejora todavía más. Este 2025 vuelve el programa Verano Joven, impulsado por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, con el objetivo de fomentar el uso del transporte público entre quienes tienen entre 18 y 30 años.

La campaña de descuentos de Verano Joven, que ya fue un éxito en 2023 y 2024, se ha convertido en una oportunidad inmejorable para recorrer el país y, de paso, descubrir nuevas ciudades, reencontrarse con amistades o simplemente disfrutar del placer de viajar barato. En la última edición, más de dos millones de jóvenes se beneficiaron de esta medida, realizando más de cinco millones de trayectos. Y para este año 2025, el Gobierno ha destinado 120 millones de euros para financiar esta tercera edición, que ofrece grandes rebajas en billetes de tren, autobús y pases Interrail. El objetivo, además de facilitar el acceso al transporte, es reducir el uso del vehículo privado, rebajar las emisiones contaminantes y promover la movilidad sostenible. A continuación, te explicamos todo lo que necesitas saber para aprovechar estos descuentos.

Cuándo empieza el Verano Joven 2025

Los descuentos del Verano Joven 2025 estarán disponibles para viajar entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de 2025. Durante estos tres meses, los jóvenes que cumplan con los requisitos podrán comprar billetes con tarifas reducidas en distintos medios de transporte terrestre de titularidad estatal. Eso sí, no se trata solo de comprarlos directamente: antes, hay que registrarse en una web habilitada por el Ministerio.

Este periodo estival está diseñado para facilitar los desplazamientos en vacaciones, ya sea para hacer una escapada nacional o lanzarse a un Interrail por Europa. Y lo mejor de todo es que las rebajas no sólo se aplican a trayectos sueltos: también sirven para billetes de ida y vuelta.

Verano Joven de Renfe: cómo funciona y requisitos para solicitarlo

Lo primero que debes hacer para poder acceder a los descuentos del Verano Joven 2025 es registrarte en la web oficial del programa: veranojoven.transportes.gob.es. Este paso es imprescindible y debe realizarse al menos 24 horas antes de la compra del primer billete. Al finalizar el registro (en el que se comprueba que cumples los requisitos) recibirás un código personal e intransferible. Ese código es la clave para acceder a los descuentos en las webs y plataformas de venta de las distintas compañías.

¿Quién puede beneficiarse? Todos los jóvenes nacidos entre el 1 de enero de 1995 y el 31 de diciembre de 2007, que tengan nacionalidad española o residencia legal en España. Esto incluye tanto a quienes ya hayan cumplido los 30 como a los que estén a punto de estrenar la mayoría de edad este año. El registro es gratuito y no implica ningún tipo de fianza.

En cuanto a los descuentos concretos, se aplican de la siguiente manera:

90 % de rebaja en los trenes de media distancia convencional, los de ancho métrico y los autobuses estatales.

los de ancho métrico y los autobuses estatales. 50 % de descuento en los trenes de alta velocidad (como AVE o Alvia) , servicios de larga distancia convencional y billetes Avant, con un máximo bonificable de 30 euros por billete.

, servicios de larga distancia convencional y billetes Avant, con un máximo bonificable de 30 euros por billete. 50 % en el pase Global Flexible de Interrail (válido para 10 días de viaje en dos meses), cuando se compre a través de Renfe.

¿Cuántas veces se puede usar el código de Verano Joven?

Aunque el código de registro para los descuentos del Verano Joven, se puede utilizar varias veces durante el verano, existen ciertas restricciones para evitar un uso abusivo. Por ejemplo, no se puede reservar más de un viaje de ida y vuelta al día para el mismo trayecto y operador, salvo que ya se haya realizado o cancelado el anterior. Esto significa que, si compras un billete Madrid-Sevilla con Renfe, no podrás reservar otro igual ese mismo día con esa misma compañía, a no ser que hayas cancelado el anterior o ya lo hayas usado.

También es importante saber que el código es personal e intransferible, y usarlo en nombre de otra persona está considerado como una infracción. De hecho, si una persona acumula más de seis usos indebidos, el Ministerio podrá retirarle el código y no podrá volver a registrarse para beneficiarse del programa. Las empresas operadoras están autorizadas a enviar avisos por SMS o correo electrónico si detectan irregularidades.

Además, si compras un billete y no puedes usarlo, es obligatorio cancelarlo con al menos 24 horas de antelación, salvo que el trayecto sea de autobús de corta duración y vinculado a desplazamientos obligatorios (como los de carácter laboral o sanitario), en cuyo caso podría haber excepciones.

Por último recordarte que con este programa puedes recorrer buena parte del país en tren o autobús. Desde escapadas a la costa o a la montaña, hasta visitas culturales a ciudades históricas, el abanico de destinos es enorme. El 90 % de descuento en media distancia y autobuses estatales permite, por ejemplo, hacer rutas por Galicia, Asturias, Castilla-La Mancha o Andalucía sin dejarse medio sueldo en transporte.

Los trenes de alta velocidad, aunque con una bonificación menor, también permiten cubrir grandes distancias en poco tiempo. De este modo, viajar de Madrid a Barcelona, Sevilla, Valencia o Málaga es mucho más accesible para los jóvenes durante los meses de verano.

Y si tienes espíritu aventurero, puedes lanzarte al Interrail con un descuento del 50 % en el Global Pass de 10 días, lo que permite moverte por varios países europeos durante dos meses. Esta opción no solo es ideal para quienes sueñan con hacer la ruta clásica por capitales europeas, sino también para quienes desean explorar zonas menos turísticas del continente con total flexibilidad.