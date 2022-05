‘First Dates’: Lidia Torrent y Matías Roure hablan por primera vez de su ruptura

El pasado jueves 12 de mayo tuvimos la oportunidad de disfrutar de una nueva entrega de ‘First Dates’. Por lo tanto, pudimos conocer a nuevos comensales que llegaron al restaurante más famoso de la televisión para tratar de encontrar a su media naranja. Eso sí, dos de los protagonistas de la noche fueron Lidia Torrent y Matías Roure.

Todo comenzó cuando se vivió en ‘First Dates’ una situación de lo más inusual. Y es que Laila decidió llevarse a su expareja para que le ayudase a encontrar a la persona perfecta. La comensal reconoció que no había nadie que le conociera más que el padre de sus hijos, por lo que es el indicado para aconsejarle en este sentido.

Eso sí, Laila dejó caer que una tercera persona podría llegar a conseguir que esa pasión que tenían resurgiera. Carlos Sobera, visiblemente intrigado por la situación, quiso preguntar a Lidia Torrent, Matías Roure y las gemelas Zapata sobre esta situación. El presentador hizo la siguiente cuestión: “¿Es buena idea buscar el amor acompañado de tu ex? ¿Vosotros qué haríais?”.

Marisa y Cristina tenían claro que no había ningún tipo de necesidad de hacer eso. Carlos Sobera, acto seguido, se dirigió a Lidia Torrent: “¿Y tú?”. La camarera no tardó en responder, con una media sonrisa: “Aunque acabes bien me parece violento, para mí. Yo pienso en mis exparejas y…”

El argentino no tardó en pronunciarse: “Ahora entiendo por qué no me atendiste…” Carlos Sobera, al ver la cara de su compañera, trató de excusarla: “Últimamente ha estado muy liada”. Matías Roure, al comentario del presentador, quiso añadir algo más: “Y lo que va a estar…”, refiriéndose a la futura maternidad de Lidia Torrent. La camarera concluyó con un “esto está creciendo”, mientras se acariciaba la tripa. ¡Ya queda menos para que conozca a su bebé!