‘First Dates’ | Anabel: «No cenaría con un mosso d’esquadra, un policía o un guardia civil»

El pasado miércoles 11 de mayo tuvimos la oportunidad de disfrutar de una nueva entrega de ‘First Dates’. Estamos hablando de uno de los programas con más éxito de Cuatro en el que, diariamente, nos brinda la oportunidad de conocer a nuevos comensales que llegan con ganas de encontrar a su media naranja.

Una de las protagonistas fue, sin lugar a dudas, Anabel. La comensal consiguió dejar sin palabras a Lidia Torrent por las peculiares condiciones que puso al programa, ya que no quería marcharse del restaurante dejando plantada a su cita si eso ocurría. “No me gustaría cenar ni con un mosso d’esquadra, un policía o un guardia civil. Y hombres con camisa, tampoco”, aseguró.

Lejos de que todo quede ahí, la tarraconense quiso ir mucho más allá: “No me gustan y mi personalidad no encajaría con una persona así”. Es más, quiso dejar claro algo más: “Cuando veo a un hombre me tiene que apetecer besarlo. Si no me apetece, nada. Para mí es más importante un beso que un polvo, así de claro te lo digo”.

¿Aceptamos #petanca como deporte de riesgo? 🤔 ¡En una hora comienzan a llegar las nuevas parejas de #FirstDates11M! ❤️ pic.twitter.com/zv1hSloCrO — First Dates (@firstdates_tv) May 11, 2022

La cita de Anabel para esa noche fue Luis. El hombre llegó al restaurante más famoso de la televisión con un elemento que tampoco gustaba a la de Tarragona: “No soporto los jerséis de punto”. Lidia Torrent, a pesar de ese comentario, se fijó en que el vestido que llevaba Anabel era, precisamente, de ese tejido.

La comensal no tardó en aclarar algo: “Me lo he comprado para venir aquí y no me lo voy a poner más”. Acto seguido, Anabel y Luis pasaron al restaurante para poder cenar y conocerse algo mejor. El barcelonés, para quitar un poco de tensión al asunto, no tardó en bromear sobre sus diversas lesiones:

“Me dedicaba a deportes de riesgo porque tenía una lesión cervical, pero ahora juego a la petanca”, aseguró Luis. Llegó la decisión final en ‘First Dates’. En ese preciso instante, Anabel volvió a ser contundente: “No quiero una segunda cita con Luis porque no somos del mismo rollo”. El barcelonés estuvo de acuerdo con ella: “No hemos tenido feeling”.