‘First Dates’: Elsa Anka, en shock ante la curiosa reacción de Mónica al ver a su cita

Una noche más, First Dates regresó a Cuatro con una nueva entrega. Y de nuevo, los espectadores se volvieron a quedar muy sorprendidos con los comensales que acudieron al restaurante del programa en busca del amor. En esta ocasión, los comensales que más llamaron la atención fueron Mónica y Eduardo.

Eduardo se definió como una buena persona con un poco de picardía y chulería. Elsa Anka se quedó muy impresionada con sus músculos, mientras él se definió como un entrenador físico, en busca a una chica con capacidad de esfuerzo.

Por su parte, Mónica, su cita, se definió a sí misma como una chica que no para quieta, bastante sincera y muy loca. En el amor siente que no ha tenido suerte porque no ha encontrado a una persona con la que compartir su vida. Además la impresión de ambos al conocerse fue buena.

Sé quién quieras ser y no tengas la necesidad de publicarlo, pero que nunca sea la razón del miedo 🏳‍🌈♥ ¡Quédate a cenar con nosotros en #FirstDates20M en @cuatro! ➡ https://t.co/gnQFSsccyf pic.twitter.com/gz8fYb35Dy — First Dates (@firstdates_tv) March 20, 2023

Tras esto, Eduardo se quedó muy pensativo porque no le había sentado demasiado bien que Mónica le viese como un abuelo y Elsa Anka no se pudo contener y exclamó: “¿Perdona?”, pues no podía se creer que Mónica estuviera llamando abuelete a un chico con el físico de su cita.

La cena de Eduardo y Mónica comenzó con muchas risas. Al saber que llevaba ya 10 años en Madrid, ella le volvió a llamar “abuelo”. Una palabra que no hizo ninguna gracia a su cita, lo que hizo que la decisión final se decantase rápido.

En el momento de la decisión final, Eduardo dijo que sí quería una segunda cita porque se lo había pasado muy bien, pero ella le dijo que no, pues le había parecido demasiado mayor para ella. De esta forma, abandonaron el restaurante por separado.