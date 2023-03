‘First Dates’: Paula llega buscando “un empotrador con chándal gris”

Como cada noche, Cuatro emitió un nuevo episodio de First Dates con un variopinto grupo de solteros con ganas de encontrar el amor. Una de las comensales ha rechazado a su cita desde el segundo uno por no cumplir con las características que estaba buscando.

La soltera en cuestión ha sido Paula. “La imagen que se lleva de mí la gente que no me conoce es que soy una estúpida y una borde. Es que es verdad, voy con cara de culo por la vida y miro muy mal”, contó la chica en su presentación para el programa. En cuanto al amor afirma que le ha ido mal porque sus parejas siempre le han sido infieles. “Yo nunca lo he sido porque no le veo la gracia”, ha explicado ella. A su cita solo le pide que no sea un nini y que sepa hablar: “Que no diga haiga, fuera, sin, cantemos, juguemos, bailemos…”.

Elsa Anka se ha ido a la entrada para recibir a Noel, el comensal que acompañaría a la auxiliar de enfermería en la velada. Mientras tanto, la joven le ha explicado a Matías que buscaba un chico que fuera en chándal gris. La presentadora se ha girado sorprendida: “¿Te vale en chándal para la primera cita?”. Ante la incredulidad de esta, la comensal ha explicado que “hay empotradores con chándal que tienen sus estudios y de todo”. Al ver a su cita ella se ha desilusionado: “Es un cayetano, no me gusta nada”. Por el contrario, a él sí que le ha gustado y la ha definido como “una chica despampanante, sexy y explosiva”.

Ya en la mesa han comenzado a hablar de deportes y aficiones. El soltero le ha contado a Paula que últimamente se ha aficionado a la escalada. “Eres el típico soltero de Tinder que hace escalada”, le ha sentenciado la joven. Ella ha confesado que cada vez que ve esta foto la pasa. Aunque él se pone chándal para hacer deporte, la auxiliar de enfermería le ha dejado claro que no era su tipo desde el principio. “Yo quiero que me empotren y este tiene pinta de que te abraza”, explicaba la soltera a las cámaras de First Dates. Sin embargo, él no ha perdido la ilusión y lo ha seguido intentando hasta el final.

También han hablado sobre manías y costumbres. La barcelonesa ha revelado que se pone los calcetines del revés porque le molestan las costures y él ha contado que llevaba dos pares de calcetines porque es muy friolero: “Tengo sabanas de coralina”. “Voy a su casa y me mete en las sábanas de franela y se me meten hasta las bragas para dentro”, ha afirmado horrorizada la comensal.

En la decisión final, Noel tenía claro que no le había gustado a su cita, pero aún así ha querido intentarlo: “Creo que podíamos darnos una oportunidad”. Paula por su parte no ha estado nada de acuerdo porque no ha cumplido con sus expectativas. “No tiene la pinta de ser el empotrador que estoy buscando”, ha explicado rechazando una segunda cita con el joven. Por último, él ha querido decirle que las apariencias engañaban y que podía haberle concedido el beneficio de la duda.