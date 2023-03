‘First Dates’: un comensal pide que pare la grabación del programa tras una fuerte discusión

Como cada noche, First Dates regresó a Cuatro para ofrecer a los espectadores de la cadena un nuevo programa del icónico show de citas. Un encuentro donde una de las parejas que más dio qué hablar fue la formada por Carmen y Jesús. Pues, uno de ellos no supo aceptar bien las calabazas del otro.

El primero en llegar al restaurante fue Jesús, un hombre que aseguró no haber tenido mucha suerte en el amor por cuestiones económicas. «Me han tomado el pelo», dijo el comensal. Tras haber estado casado 25 años, de eso ya han transcurrido 14, tan solo espera encontrar a alguien formal. «Quiero que sea bella por dentro», confesó.

Jesús pasa de querer vivir con su cita en #FirstDates15M a estallar ante sus calabazas: “Por favor, corta esto”https://t.co/KEoKAmpXjA — First Dates (@firstdates_tv) March 15, 2023

Su cita de la noche fue Carmen, quien mostró su negativa desde el primer minuto. Respecto a su vida sentimental, la comensal señaló que lleva sin vivir acompañada desde que se produjo el atentado contra las Torres Gemelas, desde 2001. Su primera toma de contacto con Jesús no fue de lo más acertada, pues la comensal solamente encontraba puntos negativos en el soltero y las cosas que los diferenciaban.

Aún así, Jesús intentó hacerle entender que podrían llevarse muy bien juntos y que la distancia no era un problema. «Ávila y Palencia no están tan lejos. Si todo va como tiene que ir. Un día hablamos y yo me mudo contigo», le dijo para animarla. Pero, Carmen estaba decidida a no continuar con ello. De hecho, no le gustaba nada que Jesús le dijera «mi niña», ni sus continuos alabos.

Al final, la decisión estaba clara, al menos, para Carmen. Antes de dar su veredicto, le preguntaron a la soltera si le había gustado Jesús. «No», respondió ella sin filtros. Unas palabras que cambiaron por completo la actitud del comensal. Antes de dejarlo pasar, el soltero explicó el por qué él tampoco quería una segunda cita con ella.

«Porque no le gusto. Porque hay mucha distancia. Porque hay excusas», contestó. «Cuando alguien quiere, no importa la distancia», repetía. Una actitud que dejó a Carmen anonadada. «En esta cita digo que no a todo», reiteró Jesús. Pero, aunque la mujer intentó hacerle entender que ella desde el principio no quiso continuar con él, el comensal seguía en sus trece. «Corta esto, por favor. Ya se está pasando», dijo Carmen a las cámaras de First Dates para zanjar la cita.