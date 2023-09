‘First Dates’: dos actores porno se conocen y terminan antes su cita porque «no aguantaban más»

First Dates no es infalible y, aunque hay veces que aciertan de lleno en sus elecciones a la hora de emparejar solteros, otras fallan estrepitosamente. Por suerte, esto no es lo que le sucedió a la pareja de actores porno que vieron en el otro todo lo que habían esperado encontrar en una persona.

Javier es modelo erótico y ha asegurado que su pareja «tiene que respetar mi profesión». Normalmente las chicas que ha conocido acaban huyendo espantadas al enterarse a qué se dedica. No le gustan que las chicas «sean pesimistas, eso no me gusta nada» y a ser posible las prefiere bajitas. Su cita ha sido Elina, una chica de 23 años con estudios de Electricidad, Informática y Telecomunicaciones. Sin embargo, de profesión actualmente era actriz porno.

Al conocerla se ha quedado inmediatamente prendado del acento andaluz de la malagueña, del que se considera amante absoluto. El verdadero flechazo ha llegado cuando se ha enterado de la profesión de ella e incluso se le han iluminado los ojos al oírla hablar sobre ello. «El sexo, para la gente, es como conexión, es amor. Para mí es trabajo. Cuando grabo, hago tomas y eso, eso para mí es trabajo», contaba la de Málaga en el programa.

Su familia jamás ha aceptado a lo que se dedicaba, cosa con la que la de Javier no tuvo problema. Elina se ha alegrado de oír eso, ya que ella llevaba cinco años sin saber nada de la suya. «Con mi familia no tengo relación desde hace 5 años. Ellos son testigos de Jehová y eligieron a Dios antes que a mí», explicaba la joven. Para quitarle un poco de seriedad al ambiente, el comensal le propuso a su cita que quizá podrían «trabajar juntos». Por último, les invitaban a pasar al reservado donde han conseguido elevar la temperatura del restaurante.

La soltera se estaba comiendo su postre y su acompañante no podía saborearlo debido a que era diabético, aunque no ha dudado en pedirle probar a qué sabia fundiéndose en un apasionado beso. Esto se ha extendido durante bastante tiempo hasta que se han visto obligados a parar para evitar «males mayores». En la decisión final ambos han respondido con cierta prisa que sí que querían una segunda cita. «Vámonos», le proponía abruptamente Javier a Elina antes de abandonar First Dates prácticamente corriendo.

