El pasado lunes 4 de septiembre dio comienzo la nueva temporada de First Dates. Por lo tanto, tuvimos la oportunidad de conocer a nuevos comensales que llegaron al restaurante más famoso de la televisión con el objetivo de encontrar a su media naranja. Dos de los protagonistas de la noche fueron, sin lugar a dudas, Mamen e Israel.

La primera en llegar a First Dates fue Mamen. No es la primera vez que visitaba el restaurante, y es algo que no tardó en recordar al presentador: «Carlos, ¡que he vuelto!». Tras una primera experiencia un tanto decepcionante, la comensal estaba convencida de que la segunda visita iba a ser la vencida.

Su objetivo era encontrar a una «buena persona» que tenga las cosas claras: «Me merezco a un tío como yo, que tenga cojones para tirar conmigo para delante». Su cita para esa noche era Israel, que reconoció ser un hombre con las ideas muy claras. Además, aseguró tener cuatro pilares en su vida: «Ser de derechas, taurino, cristiano y el Atleti».

Mamen duda de la intensidad sexual de su cita en #FirstDates4S: “¿Se te sigue levantando?” https://t.co/cyhCYcYKhT — First Dates (@firstdates_tv) September 4, 2023

En plena cita, Mamen no dudó un solo segundo en preguntar al comensal sobre el ámbito sexual. Ella reconoció estar convencida de que los hombres «están salidos y les da igual donde la metan». Por si fuera poco, añadió algo más: «Te ven el agujero del ombligo y les da igual, te la meten por ahí».

Algo que ponía en duda con Ismael, ya que la comensal reconocía que le veía «muy empanaditas». Hasta tal punto que no dudó un solo segundo en hacerle la siguiente pregunta: «¿Se te sigue levantando?». Israel respondió afirmativamente, pero se negó en rotundo a responder a Mamen cuál era su fantasía sexual, puesto que le daba mucha vergüenza.

En la decisión final en First Dates, Ismael dejó muy claro que quería tener una segunda cita con Mamen, entre otras cuestiones, para besar sus labios. A pesar de todo, ella se negó a tener una segunda cita con él, ya que cree que se merece «algo mejor». Además, le hizo saber que no quería un nuevo encuentro porque le ha faltado «algo de chispa». Y eso es esencial para ella. ¡Una pena!

Ya puedes ver #FirstDates4S íntegro y online https://t.co/b2IUXSnc9d — First Dates (@firstdates_tv) September 4, 2023