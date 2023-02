First Dates regresó una noche más a Cuatro con una nueva entrega. Y una noche más, los espectadores se quedaron muy sorprendidos con los comensales que acudieron al restaurante del programa en busca del amor. Uno de ellos fue Domingo, un hombre de 90 años con ganas de volver a enamorarse.

Hace años que Domingo perdió al amor de su vida y desde entonces no ha vuelto a encontrar a nadie que llene ese vacío. Por ese mismo motivo, acudió al restaurante de First Dates con ganas de encontrar una mujer con la que poder compartir su vida.

Manuela, su cita, estaba buscando a un hombre que sobre todo sea limpia “en su persona y la casa”. Al verla, Domingo se llevó una alegría porque le causó muy buena impresión, y ella también se puso muy contenta, sobre todo al ver que le había llevado una rosa.

Domingo, un soltero de 90 años en ‘First Dates’: “Si me dice que sí no se va a arrepentir” 😊 #FirstDates20F https://t.co/mYTTOKR7CH — First Dates (@firstdates_tv) February 21, 2023

Domingo le contó que llevaba 25 años viudo y que vivía en Zamora, pero Manuele no le seguía demasiado la conversación, algo que desilusionó al comensal, pues vio que su cita “conversación no tiene”, a pesar de que él intentaba sacarle tema todo el rato.

Al ver que su cita apenas hablaba, Domingo ha querido saber qué le había parecido y ella le ha dicho que vivía muy lejos, algo que él no vio como un problema, pues aseguró que si tenía que mudarse a Madrid lo haría, además, tuvo claro que “si me dice que sí, no se va a arrepentir”.

En la decisión final, Manuela le dijo que no era posible su relación porque ella no quería convivir con él y Domingo insistió, sin embargo, al ver que no había ninguna posibilidad, se marchó en busca de una mujer que sí sepa darle el cariño que necesita.