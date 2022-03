El pasado miércoles 2 de marzo tuvimos la oportunidad de disfrutar de una nueva entrega de ‘First Dates’. De esta manera, conocimos a nuevos comensales que llegaban al restaurante más famoso de la televisión dispuestos a encontrar a su media naranja. Lo cierto es que, en esta ocasión, parece que uno de los participantes tenía otro objetivo.

Estamos hablando, cómo no, de conocer a Carlos Sobera. Es el caso de José Manuel. Todo comenzó cuando Ángela, su cita en ‘First Dates’, llegó al restaurante. De esta manera, hizo saber al presentador que “soy muy feliz y jovial”. Además, añadió: “Hace seis años me quedé viuda y no he intentado rehacer mi vida sentimental. Estaba más preocupada por encontrar trabajo”.

Acto seguido, el madrileño llegó al restaurante de ‘First Dates’. Por su parte, se definía como un caballero: “Me gusta la elegancia y la amabilidad con la pareja, como abrirle la puerta del coche o retirarle la silla en un restaurante”. Nada más aparecer en el local, José Manuel dio un fuerte apretón de manos al presentador del programa.

“Buenas noches, don Carlos Javier. ¿Cómo estamos?”. Como era de esperar, el vasco se quedó completamente sin palabras: “Te sabes entero mi nombre, ¡qué bueno!”. La comensal, nada más verle, tuvo clara su opinión: “Se le ve un señor con educación y, para mí, eso engloba muchas cosas como que es una buena persona, agradable… Me ha dado buenas vibraciones”.

Pero parece que no todo fue tan positivo como la mexicana esperaba. Nada más pasar a la mesa, la cita comenzó a torcerse cuando José Manuel hizo un inesperado comentario: “Te voy a ser franco, he venido al programa porque tenía muchas ganas de conocer en persona a Sobera y darle la mano”. Por si fuera poco, añadió: “Era una meta para mí”.

Ángela no podía creer lo que acababa de escuchar: “Para mi gusto, no debía haberlo dicho”. El tiempo fue pasando y la conversación no mejoró, ya que la mexicana se había sentido realmente decepcionada con esa confesión. En la decisión final, José Manuel sí quiso tener una segunda cita con Ángela: “He estado muy tranquilo y a gusto con ella. Me he sentido muy bien y se me ha hecho muy corta la cita”. La mexicana, por su parte, no quería tener otra cita con el madrileño: “No es la persona que esperaba encontrar”. ¡Lo tenía muy claro!