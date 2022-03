El pasado martes, tuvimos la oportunidad de disfrutar de una nueva entrega de ‘First Dates’, uno de los programas más exitosos de Cuatro. De esta manera, pudimos conocer a diversos comensales que acudieron para tratar de encontrar a su media naranja. Entre ellos se encontraba nada más y nada menos que Txerra.

El vizcaíno, nada más llegar al restaurante más famoso de la televisión, provocó cierto rechazo en Carlos Sobera. Nada más llegar, el presentador no tardó en preguntarle sobre su trabajo por lo que el comensal respondió lo siguiente: “Soy pensionista por un problema de salud, pero trabajaba en una funeraria”.

Nada más escuchar su respuesta, Carlos Sobera no pudo evitar marcar ciertas distancias con él: “¡Joder! Espera que me aparto un poco”. Al ver la reacción del presentador de ‘First Dates’, el comensal quiso tirar de humor: “Era un trabajo de maravilla, nadie me contestaba nada”. Además, Txerra añadió: “Me dedicaba a todos los quehaceres de la funeraria, no solo a conducir el coche. También llevaba la preparación de cadáveres”.

Cinco nuevas parejas en busca del amor acaban de confirmar su cita, hoy en #FirstDates1M ❤️ ¡Nos vemos en una hora! ¡Y feliz marzo! 🌼 pic.twitter.com/96qE4IVxLM — First Dates (@firstdates_tv) March 1, 2022

El comensal a su vez reconoció que, como consecuencia del problema de salud que padece, quiso tomarse su día a día de otra manera: “Cuando me ducho me miro al espejo, me hablo a mí mismo y me río. Que la vida es una vez y hay que disfrutarla”. La cita de Txerra fue nada más y nada menos que Lucy, una enfermera que llegaba desde Madrid. Nada más entrar al restaurante, casi se desmaya al ver a Carlos Sobera: “Qué emoción, ¡estoy muy feliz!”.

Los dos pasaron a la mesa para cenar y, de esta manera, conocerse un poco más. Tanto es así que los dos decidieron tomarse el postre en el reservado. Entretanto, Lucy confesó que Txerra no le había gustado mucho, “sobre todo físicamente”. Aun así, la comensal no tuvo ningún reparo a la hora de bailar con él.

En cuanto a la decisión final, el vizcaíno dejó claro que sí quería tener una segunda cita con Lucy, puesto que le había parecido “una mujer simpática y agradable”. La enfermera, por su parte y siendo fiel a lo que había dicho anteriormente, no quiso formalizar una segunda cita con Txerra. Aunque, eso sí, no le importaría quedar con él “como amigos”. ¡Parece que, en esta ocasión, el amor no triunfó en ‘First Dates’!