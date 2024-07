‘First Dates’: la curiosa reacción de un soltero de al descubrir que su cita vota a VOX

Después de más de ocho años en la pequeña pantalla, si hay algo que nos ha dejado claro First Dates es que, nunca, es bueno hablar de política en la primera cita. Las preferencias políticas, especialmente si son opuestas, siempre provocan diversas discrepancias entre los participantes. Una situación que se pudo volver a ver, recientemente, en el show de citas a ciegas de Cuatro.

Uno de los protagonistas de la noche fue Javier, un joven con muchas ganas de encontrar a su pareja ideal. «Yo me quiero y me cuesta mucho enamorarme», dijo en su presentación. Fue entonces cuando el equipo del programa le presentó a Jordan, un dependiente valenciano que, según confesó, «nunca había estado enamorado».

La primera impresión entre los solteros fue un poco dispar. Mientras Jordan se mostró entusiasmado con su cita, Javier no estaba 100% convencido con él. «Me ha entrado por los ojos, me parece un chico interesante», dijo el dependiente. Seguidamente, los participantes se trasladaron hasta la mesa del restaurante con el objetivo de conocerse mejor.

De esta manera, Javier le contó que una de sus pasiones es el pole dance. «Yo también quise hacer pole dance, pero por diversión. Ahora… trabajar de eso, lo respeto, pero no… Ni me molesta ni me disgusta», comentó Jordan. «Es un poco parado, necesito una persona más activa porque me gusta moverme y dar paseos», señaló el alicantino al equipo del programa.

Pero, si la chispa entre la pareja de participantes no había terminado de surgir, menos lo hizo cuando Javier le contó a Jordan que es votante de VOX. Una confesión que dejó helado al soltero. «Hay cosas que no me gustan y hay otras cosas de VOX que yo como español pienso que pueden mejorar», comentó Javier para reforzar su opinión.

Un soltero gay convencido de votar a VOX en #FirstDates3J: “No respetan mis derechos, pero pueden levantar el país”https://t.co/pX3yAJfiQo — First Dates (@firstdates_tv) July 3, 2024

Jordan a Javier en First Dates: «¿Me vas a decir que Pedro Sánchez te quita tus derechos?»

«¿Votas a VOX? ¿Cómo vas a votar a VOX?», le preguntó su cita, muy incómodo. Javier intentaba explicar el por qué votar a VOX era correcto, pero Jordan no pudo evitar interrumpirlo a cada rato. «¿Me vas a decir que Pedro Sánchez te quita tus derechos?», preguntó el joven, muy serio.

«¿Supuestamente quitaron la Ley Trans esa, no? No sé, no entiendo. ¿Sabes qué pasa? Que me gusta la política hasta cierto punto, porque luego se pone super intenso… Y yo no estoy en contra de los gays ni mucho menos. Pienso que puede levantar España», aclaró Jordan.

«Levantar España económicamente a lo mejor, ¿pero en derechos? ¿A ti te favorece?», insistió el valenciano antes de que Javier confesase la realidad de su voto. «Yo no me he leído el programa de VOX, la verdad. He visto algunas cosas por encima», admitió.

Jordan no daba crédito al tipo de cita que tenía frente a él. Por ello, el participante fue honesto con el equipo de Cuatro. «La cita estaba yendo super bien hasta que ha dicho que vota a VOX. Me ha roto todos los esquemas», confesó.

«No puedo entender que un gay vote a VOX, como tampoco que un inmigrante vote a VOX, o una mujer vote a VOX. Me voy a llevar el odio de los fachas, pero es así. No lo entiendo. Lo que hemos progresado se va a ir a la mierda por tu voto», señaló molesto.

Por ello, el soltero lo tuvo claro en la decisión final de First Dates. El posicionamiento político de Javier fue decisivo para él, y no de la mejor manera. Por ello, y a pesar de que sentía cierta atracción por su cita, Jordan se negó a seguir conociéndolo en un segundo encuentro.