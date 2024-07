Dicen que no hay edad para encontrar el amor, algo que experimentan muchos solteros de First Dates. Recientemente, los espectadores fueron testigos de una cita protagonizada por dos participantes con las ideas muy claras: Peri y Guadalupe.

El soltero es un técnico de mantenimiento madrileño de 63 años. Adora salir a los bares e ir de fiesta, pero también anda en busca de su compañera de vida. «Eso todos los días, me gusta salir a tomar copas con amigos o amigas y bailar», dijo en su presentación.

A pesar de disfrutar de la vida nocturna, el soltero confesó que no ligaba mucho. Pero, la vida le ha presentado muchas «amigas que le querían un montón». Fue entonces cuando, minutos después, llegó Guadalupe. La enfermera pre jubilada de origen mexicano tiene 64 años. «Me saqué la carrera de enfermería con 55 años», explicó.

Sin embargo, si hay algo que tuvieron claro desde el primer minuto fue que no estaban hechos el uno para el otro. «Está un poco avejentado. De mi estilo no es porque me gustan más altos y fuertes», comentaba ella. Pero, a pesar de haber tenido un primer encuentro agridulce, la pareja procedió a trasladarse hasta la mesa del restaurante con el objetivo de conocerse mejor.

Pero, dos temas que los distanciarían aún más serían el tabaco y la vida nocturna de Peri. «Me gusta alternar, salir y si se tercia pues ir a bailar. Ahora a mi casa solo voy a dormir», le explicó él. «Es el clásico hombre que sale de trabajar y se va al bar y después van a casa», comentó Guadalupe con disgusto.

Guadalupe en First Dates: «No necesito tener a un hombre para que me compre la ropa»

Pero, todo empeoró, aún más si cabe, cuando el soltero le habló de sus amigas. «Me ha traído una amiga que está por ahí. Si salimos y queremos tomar algo con ella, pues lo tomamos», dijo él. Unas palabras con las que la mexicana se quedó estupefacta. «Me parece fatal decir en una cita ‘yo tengo amigas’. Es como si yo le digo que he venido con mi ex. No… ya somos mayorcitos para venir solitos», manifestó.

La velada fue transcurriendo y los participantes seguían sin conectar en ningún aspecto. Pero, si Guadalupe pensaba que ya la situación no podía empeorar, se equivocaba. «No tener relaciones porque llegas tarde, pero si llego tarde es por algo. Si tú quieres un vestido que te gusta tienes que tener dinero. Para eso está tú marido» dijo Peri sobre su divorcio.

Una confesión muy machista que hizo estallar a Guadalupe. «La ropa me la he comprado yo, que he trabajado desde los 15 años. No necesito tener a un hombre para que me compre la ropa» declaró. Por ello, en la decisión final de First Dates, la soltera lo tuvo claro y rechazó tener una segunda cita debido a que «no era una mujer de bares».