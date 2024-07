El mes de junio ha concluido de forma oficial, también en First Dates. El popular show de citas a ciegas de Cuatro se ha convertido en la opción favorita de muchos participantes a la hora de encontrar el amor. Una aventura televisiva donde, recientemente, los espectadores han tenido la oportunidad de conocer a solteras como Ruth.

La catalana de 20 años se presentó en el programa como una mujer muy decidida y con carácter. A lo largo de su vida, nunca tuvo ningún tipo de relación con su padre biológico, algo que la ha marcado en sus relaciones de pareja. Una situación a la que hay que sumar que, desafortunadamente, todos sus ex novios le han sido infiel.

Ruth acudió a First Dates en busca de chico sincero, respetuoso y gracioso. «Me he vuelto muy exigente. A la mínima que veo que voy», confesó. Fue entonces cuando, minutos después, conoció a Lucas. Su cita se presentó como un chico un catalán de 23 años con costumbres muy tradicionales. De hecho, confesó buscar a una mujer con la que pasar el resto de su vida.

El primer encuentro entre los participantes no fue el esperado, pues a la comensal le desagradó la altura de su cita. «Físicamente no, no me ha gustado. Me gustan los hombres altos, pero no tan altos porque no llego», comentó en privado. Por su parte, Lucas no tuvo tanto problema con ella. «Me ha parecido una chica guapa con tatuajes, un poco alta y rubia que también me suelo fijar bastante», dijo.

Posteriormente, los solteros se trasladaron hasta la mesa del restaurante con el objetivo de conocerse mejor. De esta manera, y tras hablar de diversos temas, la catalana le explicó que había estudiado Técnico en Emergencias Sanitarias para opositar a Mossos d’Esquadra. Sin embargo, debido a sus lesiones por el fútbol, tuvo que optar por otra cosa.

Ruth desconfía de Lucas y se mantiene a la defensiva durante la cita: «Esto me huele a mentira» #FirstDates28J https://t.co/PCBs30xqgi — First Dates (@firstdates_tv) June 29, 2024

Ruth al escuchar una confesión de su cita: «Ahí me has fallado»

«Yo fútbol…bien para verlo con amigos, pero tampoco entiendo demasiado», comentó Lucas. «Ahí me has fallado», le dijo ella. Pero, las diferencias no paraban de crecer entre ambos. Pues, incluso, sus gustos musicales eran completamente distintos. A Ruth le apasiona el rap español y el techno, pero a Lucas le gusta más el pop-rock español.

«A mí el pop español me gusta si voy con mi madre», le respondió la joven. Debido a ello, el participante le confesó que había escuchado alguna canción de rap, aunque no sabía especificar ninguna. Unas palabras que a la catalana le resultaron poco creíbles. «Huele a mentira», comentó.

Por otro lado, en cuanto al amor se refiere, Lucas le contó que nunca había tenido una pareja estable. Otra confesión que Ruth no se terminó de creer. «Es muy raro que no haya tenido una relación», comentó la comensal al equipo de Cuatro. «Creo que somos muy distintos a nivel familiar. Busco una chica un poco más estable a nivel familiar y con más conexión», afirmó él.

Al concluir la velada, en la decisión final de First Dates, no hubieron sorpresas. Ambos solteros fueron conscientes en todo momento que sus diferencias superaban sus similitudes. Por ello, estuvieron de acuerdo en poner punto final a su encuentro y regresar a casa solos.